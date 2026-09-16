'El Lazarillo II': el piso tutelado en Salamanca que transforma la atención a menores con autismo vulnerable

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, la segunda teniente de alcalde y concejala de Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez; la presidenta de Adriadna, Carmen Calvo, la directora del piso tuelado, Eva María Vidal y un educador de la vivienda. EE.

Transformar cuatro paredes y un techo en un verdadero hogar donde cada detalle esté pensado para dar paz y seguridad.

Ese es el logro que han consolidado en la calle Lamberto Echevarría, en el barrio salmantino de Huerta Otea, el Ayuntamiento de Salamanca y la Asociación Ariadna Autismo Salamanca con la puesta en marcha de la vivienda 'El Lazarillo II', integrada dentro del programa 'Viviendas con Sentido'.

El piso, un espacio luminoso de casi 105 metros cuadrados cedido por el Patronato Municipal de Vivienda, da cobijo a cuatro niños de entre 3 y 16 años con graves necesidades de apoyo.

Para estos pequeños, que anteriormente residían en centros de protección de carácter generalista, la convivencia resultaba sumamente compleja debido a la falta de adaptaciones específicas para el autismo.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo; la segunda teniente de alcalde y concejala de Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez y la presidenta de Adriadna, Carmen Calvo escuchan la explicación de la metodología empleada en el piso tutelado de la directora de la vivienda, Eva María Vidal. EE.

En su nueva casa, atendidos las 24 horas por un equipo de diez profesionales financiados con el respaldo de la Junta de Castilla y León y fondos propios de la entidad, los menores han encontrado la estabilidad que necesitaban para desarrollar su día a día como cualquier otro niño de su edad: acudir a su colegio cerca de la Cañada, pasear por los parques o ir a la piscina durante el verano.

"No pensamos en las viviendas como meros espacios físicos, sino como lugares donde construir vidas y donde garantizar que todas las personas puedan integrarse en condiciones de igualdad", ha remarcado el alcalde, Carlos García Carbayo, que ha visitado el inmueble junto a la concejala Miryam Rodríguez y la directiva de la entidad.

Carbayo ha recordado el compromiso municipal con el tercer sector, materializado en seis pisos cedidos, veinte locales y cerca de dos millones de euros asignados a convenios en este año 2026.

Los frutos de esta atención personalizada no se han hecho esperar.

Tal y como explica la directora del piso, Eva María Vidal, tres de los cuatro niños carecen de lenguaje verbal, por lo que el equipo realiza un seguimiento exhaustivo de su rutina.

"Registramos absolutamente todo. Las incidencias de conducta se han reducido de una manera exagerada; antes estábamos anotando problemas constantemente y ahora se observa un cambio que los propios pediatras y psiquiatras han avalado", celebra Vidal.

Un avance que, según la presidenta de Ariadna, Carmen Calvo, demuestra que entender sus sistemas de comunicación alternativos es la verdadera clave para evitar su malestar y abrirles la puerta a una vida plena.