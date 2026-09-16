Las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026 cierran con éxito masivo de público y una ocupación hotelera del 95%

Carmen Seguín, concejala de Turismo y Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones hace balance de las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega 2026. Ayto. Salamanca.

Las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de la Vega 2026 han concluido registrando un balance récord de participación en la práctica totalidad de sus propuestas.

La concejala de Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Seguín, ha presentado esta mañana las cifras que respaldan el éxito de la edición, agradeciendo la masiva respuesta ciudadana y poniendo en valor el trabajo de los servicios municipales involucrados en el desarrollo del programa festivo.

El apartado musical se ha erigido como el gran motor del programa congregando a más de 240.000 asistentes.

De esta cifra, 205.000 personas acudieron a las catorce citas celebradas en la Plaza Mayor entre el 7 y el 15 de septiembre, destacando la multitudinaria convocatoria de actuaciones como las de Gente de Zona, M-Clan, La La Love You y Sanguijuelas del Guadiana, seguidas por el tirón de Julieta Venegas, La Plazuela, Antoñito Molina e Íñigo Quintero, además de propuestas locales como Nereida Sanchón, Juan Anselmo y Orca.

Miles de personas en el concierto de La la Love You en la Plaza Mayor de Salamanca. Ayto. Salamanca. X.

A ellos se sumaron los 16.000 espectadores de la orquesta Vulkano en la Plaza de la Concordia, los 12.500 asistentes a los conciertos del parque Elio Antonio de Nebrija y los más de 8.000 espectadores repartidos en los seis recitales de la Banda Municipal de Música.

Las propuestas escénicas, de ocio y tradicionales mantuvieron la misma tónica de alta afluencia.

El Festival de Artes de Calle sumó 26.300 participantes, el Mercado Histórico de la Vaguada de la Palma alcanzó las 120.000 visitas y los dos espectáculos de fuegos artificiales (7 y 12 de septiembre) reunieron a 80.000 personas.

Por su parte, los eventos vinculados al folclore —Ofrenda Floral, Día del Tamborilero, pasacalles y charangas— superaron los 53.000 asistentes.

En el ámbito cultural y teatral, los recintos del Liceo y el CAEM registraron cerca de 10.000 espectadores acumulados entre representaciones como 'Los chicos del coro' o la zarzuela 'La del manojo de rosas', mientras que la Jornada de Puertas Abiertas atrajo a 18.000 visitantes a la veintena de centros e instituciones participantes.

Este impacto social ha tenido su reflejo directo en el sector turístico y comercial.

Según los datos facilitados por la Asociación de Hostelería de Salamanca, la ocupación hotelera media alcanzó el 95% durante los dos fines de semana festivos (del 4 al 6 y del 11 al 13 de septiembre) y se mantuvo en un 75% durante las jornadas laborables.

En el plano de la seguridad sanitaria, Cruz Roja atendió un total de 33 intervenciones, en su mayoría leves por mareos o síncopes, requiriendo únicamente ocho traslados hospitalarios.