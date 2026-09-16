Carmen Seguín, concejala de Turismo y Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones hace balance de las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega 2026.

Carmen Seguín, concejala de Turismo y Relaciones Institucionales, Festejos y Tradiciones hace balance de las Ferias y Fiestas de la Virgen de la Vega 2026. Ayto. Salamanca.

Salamanca

Las Ferias y Fiestas de Salamanca 2026 cierran con éxito masivo de público y una ocupación hotelera del 95%

La Plaza Mayor reunió a 205.000 personas en sus catorce conciertos principales dentro de una edición que rozó el lleno hotelero durante los fines de semana.

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Las Ferias y Fiestas en honor a la Virgen de la Vega 2026 han concluido registrando un balance récord de participación en la práctica totalidad de sus propuestas.

La concejala de Festejos y Tradiciones del Ayuntamiento de Salamanca, Carmen Seguín, ha presentado esta mañana las cifras que respaldan el éxito de la edición, agradeciendo la masiva respuesta ciudadana y poniendo en valor el trabajo de los servicios municipales involucrados en el desarrollo del programa festivo.

El apartado musical se ha erigido como el gran motor del programa congregando a más de 240.000 asistentes.

De esta cifra, 205.000 personas acudieron a las catorce citas celebradas en la Plaza Mayor entre el 7 y el 15 de septiembre, destacando la multitudinaria convocatoria de actuaciones como las de Gente de Zona, M-Clan, La La Love You y Sanguijuelas del Guadiana, seguidas por el tirón de Julieta Venegas, La Plazuela, Antoñito Molina e Íñigo Quintero, además de propuestas locales como Nereida Sanchón, Juan Anselmo y Orca.

Miles de personas en el concierto de La la Love You en la Plaza Mayor de Salamanca.

Miles de personas en el concierto de La la Love You en la Plaza Mayor de Salamanca. Ayto. Salamanca. X.

A ellos se sumaron los 16.000 espectadores de la orquesta Vulkano en la Plaza de la Concordia, los 12.500 asistentes a los conciertos del parque Elio Antonio de Nebrija y los más de 8.000 espectadores repartidos en los seis recitales de la Banda Municipal de Música.

Las propuestas escénicas, de ocio y tradicionales mantuvieron la misma tónica de alta afluencia.

El Festival de Artes de Calle sumó 26.300 participantes, el Mercado Histórico de la Vaguada de la Palma alcanzó las 120.000 visitas y los dos espectáculos de fuegos artificiales (7 y 12 de septiembre) reunieron a 80.000 personas.

Por su parte, los eventos vinculados al folclore —Ofrenda Floral, Día del Tamborilero, pasacalles y charangas— superaron los 53.000 asistentes.

En el ámbito cultural y teatral, los recintos del Liceo y el CAEM registraron cerca de 10.000 espectadores acumulados entre representaciones como 'Los chicos del coro' o la zarzuela 'La del manojo de rosas', mientras que la Jornada de Puertas Abiertas atrajo a 18.000 visitantes a la veintena de centros e instituciones participantes.

Este impacto social ha tenido su reflejo directo en el sector turístico y comercial.

Según los datos facilitados por la Asociación de Hostelería de Salamanca, la ocupación hotelera media alcanzó el 95% durante los dos fines de semana festivos (del 4 al 6 y del 11 al 13 de septiembre) y se mantuvo en un 75% durante las jornadas laborables.

En el plano de la seguridad sanitaria, Cruz Roja atendió un total de 33 intervenciones, en su mayoría leves por mareos o síncopes, requiriendo únicamente ocho traslados hospitalarios.