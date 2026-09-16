Circuitos de bici, patines y educación vial: Villamayor se vuelca en la Semana Europea de la Movilidad 2026

La concejala de Cultura, Turismo y Relaciones con Instituciones Educativas, María José García Amaro y el segundo teniente de alcalde y concejal de Seguridad Ciudadana, Deportes y Participación Ciudadana, Salvador Ruano en el Pabellón Municipal de Villamayor 'Dori Ruano'. Ayto. Villamayor.

Dejar el coche aparcado y enseñar a los más pequeños a conquistar las calles de forma segura, sobre ruedas o a pie, vuelve a ser la prioridad en Villamayor.

La localidad salmantina se ha sumado de lleno a la Semana Europea de la Movilidad 2026 con un paquete de propuestas pensado para que familias y escolares aprendan a desplazarse de forma más limpia, saludable y autónoma.

Uno de los grandes orgullos del municipio dentro de este compromiso es su 'Camino Escolar' gratuito.

Un proyecto que permite a los niños ir caminando al colegio junto a monitores a través de rutas seguras, evitando los atascos matutinos a las puertas de los centros, ayudando a los padres a conciliar y convirtiendo el trayecto diario en una lección viva de educación vial y convivencia peatonal.

Para celebrar esta semana temática, el sábado 19 de septiembre el Recinto Ferial se transformará por la mañana en un gran circuito con juegos de habilidad sobre la bici, retos y talleres de mecánica básica para los que será imprescindible llevar casco.

Por la tarde, la acción se trasladará al Pabellón Dori Ruano con pruebas para patines y patinetes donde los participantes podrán conseguir su particular carné de experto en movilidad.

Como cierre, el 21 y 22 de septiembre, coincidiendo con el Día sin Coches, las aulas de Infantil y Primaria acogerán talleres de concienciación vial impartidos en colaboración con el Grupo Avanza.