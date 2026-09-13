De la saña del calor al delirio de las orejas: la tarde redonda del 'no hay billetes' en la Plaza de Toros de Salamanca

Tarde de no hay billetes, calor sofocante de septiembre y ambiente de gala en el coso de la carretera de Fuentesaúco para la tercera de abono de la Feria de la Virgen de la Vega.

Con el habitual caos de las bocas de acceso a rebosar las grandes tardes y el sol abrasador que obligó al de las almendras a reconvertirse de urgencia en vendedor de sombreros en las filas altas, el respetable abarrotó La Glorieta tras el son de la Marcha Real.

Una cita de 'campanillas' que contó además en las barreras con la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y del inmediato presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco en La Glorieta, acompañado por el subdelegado de Gobierno de la Junta, Eloy Ruiz y el futuro presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo. M.M.V.

Además del entrenador del Salamanca CF UDS y exleyenda del Athletic Club de Bilbao, Iker Muniain, o el bueno de Fernando Carabias, tercer teniente de alcalde y concejal de Fomento, Gestión Urbana, Policía Administrativa del Ayuntamiento de Salamanca, entre otras muchas caras conocidas de los tendidos.

Abrió plaza 'Peluso', un negro entero y abrochadito de sienes para Alejandro Talavante, engalanado con un vistoso traje blanco y azabache.

El astado acusó una falta manifiesta de transmisión y una lidia desordenada tras derribar al caballo desde las tablas del 8 al 6 y recibir un picotazo extemporáneo.

El animal se hizo el amo por su falta de entrega en rehiletes.

La terna desmonterada escuchando el himno de España tras el paseíllo. M.M.V.

Sin brindar, Talavante inició faena pegado al tercio con la muleta montada, logrando sacar pasajes de calidad sobre la diestra que arrancaron los olés de la grada.

Sin embargo, la poca condición del burel y las protestas por la falta de arrimón enfriaron el ambiente.

Pinchazo y estocada tendida para escuchar división de opiniones tras aviso, mientras 'Peluso' se marchó arrastrado entre algunos pitos.

Alejandro Talavante citando a su primer toro. M.M.V.

El segundo de la tarde manseó de salida buscando la querencia de chiqueros, pero Andrés Roca Rey lo fijó con torería al capote. Tras un paso por el caballo deslucido y rectificado por el picador, el peruano bordó el toreo a la verónica.

Destacó en banderillas Agustín Espartinas, desmonterándose tras lucir los palos blancos. Roca Rey inició su trasteo de muleta con una llamativa banderilla prendida en el rabo del astado.

A base de firmeza, aguante y una autoridad aplastante, el diestro se metió al toro en la muleta, toreando en redondo sin moverse un ápice y mirando al tendido mientras sonaba la música.

Tras arrojar la muleta a la cara y cerrar con ceñidas bernardinas a un toro que se vencía, dejó una estocada caída. Muerte de bravo del de Garcigrande y primera oreja de la tarde.

El entrenador del Salamanca UDS y leyenda del Athletic Club, Iker Muniain en los toros con varios de sus jugadores de la plantilla. M.M.V.

Marco Pérez recibió al tercero con una 'porta gayola' un punto trastavillada antes de enjaretar un vistoso saludo a la verónica y meter al toro al caballo por chicuelinas al paso. Tras brindar a sus abuelos entre la ovación del público, el joven salmantino inició su trasteo de rodillas junto a las tablas del 1.

A pesar de la poca entrega del animal, Marco desplegó un toreo en redondo infinito que encendió los tendidos, aunque con pasajes de excesiva monotonía.

Tras aburrir por momentos al respetable con tanto pase invertido, cerró por manoletinas y cobró una estocada desprendida tras pinchazo, paseando una oreja tras aviso.

En el cuarto, Talavante lució en el recibo capotero y en un posterior quite por chicuelinas. Sonando los acordes del pasodoble dedicado al verdadero rey: Su Majestad 'El Viti' y con la plaza entregada, el extremeño cuajó una faena templada y estética, gustándose al natural por ambos pitones.

Cobró una estocada desprendida de efecto fulminante que hizo rodar al toro sin puntilla, siendo premiado con una oreja tras aviso.

Roca Rey entregado en Salamanca. M.M.V.

La traca final comenzó a fraguarse en el quinto, 'Postinero', el más astifino del encierro. Andrés Roca Rey regaló unas verónicas de trazo fino rematadas con una revolera en la que el toro le arrebató el capote. En varas, el animal empujó con casta llegando a levantar al picador Sergio Molina.

La nota dramática la puso Francisco Durán 'Viruta', cogido levemente tras prender un formidable par de banderillas que, con el sucedáneo, puso en pie a La Glorieta. Roca Rey, tras un emotivo brindis a su subalterno, inició el trasteo de rodillas en los medios con el pase cambiado.

En una demostración de poder, valor desmedido y dominio absoluto, el peruano sufrió incluso un pisotón en un pase natural antes de rematar su desplante sin muleta. Cobró una estocada en todo lo alto y paseó las dos orejas tras aviso.

Brindis de Andrés Roca Rey a su subalterno Francisco Durán 'Viruta'. M.M.V.

El broche de oro lo puso Marco Pérez ante el sexto, de nombre 'Vanidoso', un toro con ojo de perdiz que derrochó bravura y clase. Tras una limpia 'porta gayola' y chicuelinas de mano baja, brillaron con los palos Elías Martín y Pablo García, el torero de plata de Masueco, obligados a desmonterarse.

Marco Pérez cuajó al de Garcigrande en los medios con un inicio de faena repleto de torería y de rodillas. Se sucedieron derechazos profundos ante un animal con un pitón derecho de encanto.

Tras una media estocada en el sitio, La Glorieta se tiñó de blanco para conceder las dos orejas al novillero y una clamorosa vuelta al ruedo en el arrastre al excelente toro bravísimo que cerró una tarde histórica.

Segunda 'porta gayola' de Marco Pérez. M.M.V.

Ficha técnica del festejo

Plaza de Toros de Salamanca. Feria de la Virgen de la Vega. 3ª de abono. Lleno de 'no hay billetes' en tarde calurosa. Toros de Garcigrande, de juego noble pero con toros rajados, destacando el importante 5º y el excelente 6º, ‘Vanidoso’, premiado con la vuelta al ruedo en el arrastre.

Alejandro Talavante: Palmas con división de opiniones tras aviso y oreja tras aviso.

Andrés Roca Rey: Oreja y dos orejas tras aviso.

Marco Pérez: Oreja tras aviso y dos orejas.

Incidencias: Asistieron al festejo Alfonso Fernández Mañueco y David Mingo. Se desmonteraron Agustín Espartinas en el 2º, y Elías Martín y Pablo García en el 6º.

Francisco Durán 'Viruta' sufrió una leve cogida sin consecuencias en el 5º antes de que Roca Rey le brindara la faena. Andrés Roca Rey y Marco Pérez salieron a hombros por la Puerta Grande.