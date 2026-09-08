Rescatado un trabajador herido grave en Huerta tras quedar atrapado por el vuelco de una carretilla elevadora

Un extraño accidente laboral ha sucedido a primera hora de este martes en la localidad salmantina de Huerta.

Un trabajador de unos 40 años ha tenido que ser evacuado de urgencia tras volcar la carretilla elevadora con la que realizaba sus tareas cotidianas en una nave situada junto a la carretera CM-514.

La pesada máquina cayó volcada sobre el operario, dejándolo completamente atrapado y desatando los nervios entre sus compañeros.

La voz de alarma llegaba a la sala del 1-1-2 a las 8:48 horas con una petición desesperada de auxilio.

La gravedad del aviso movilizó a un nutrido retén de emergencia que incluyó a los Bomberos de la Diputación de Salamanca para acometer las delicadas labores de rescate y liberar al herido de debajo del vehículo industrial.

En el despliegue también participaron patrullas de la Guardia Civil y varios equipos médicos desplazados rápidamente por Sacyl.

Dada la urgencia de la situación, hasta la zona voló un helicóptero medicalizado, además de enviarse una ambulancia de soporte vital básico y personal facultativo del centro de salud de Santa Marta de Tormes.

Una vez que los bomberos consiguieron rescatar al operario, los sanitarios lo atendieron sobre el terreno para estabilizarlo.

Finalmente, el herido fue trasladado por carretera hasta el Complejo Asistencial de Salamanca en la ambulancia asistida por el propio equipo médico del helicóptero, a la espera de examinar el alcance exacto de sus contusiones.