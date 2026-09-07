Santa Marta de Tormes mejora el bombeo de agua de las urbanizaciones gracias a casi 46.000 euros del plan sequía

Marta Labrador visita el nuevo sistema de bombero de agua de las urbanizaciones. Ayto Santa Marta de Tormes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca) ha habilitado un nuevo sistema para mejorar el bombeo de agua a las urbanizaciones de Átyka, Valdelagua y Aldebarán.

Una actuación que ha implicado una inversión de casi 46.000 euros, financiada con la subvención del plan sequía 2025 de la Diputación de Salamanca.

La actuación se debe a la necesidad de renovar un sistema de bombeo que, ante el paso de los años y el envejecimiento de sus equipos, estaba en una situación de necesidad de intervención para asegurar el suministro de agua a los vecinos de estas áreas.

El sistema permite llevar el agua desde el depósito de regulación a las tres urbanizaciones, dando servicio a cerca de 900 viviendas.

La renovación permitirá mejorar el funcionamiento de las instalaciones y disponer de un mayor control sobre el agua que se bombea hacia los distintos sectores.

La concejal de Obras, Marta Labrador, ha señalado que la intervención es "especialmente importante porque afecta directamente a un servicio básico para los vecinos y nos permite renovar unos equipos que necesitaban ser actualizados".

"Gracias a esta inversión conseguimos mejorar la garantía del suministro, pero también hacer que el sistema funcione de una manera más eficiente y con un menor gasto energético", ha señalado la edil.

Los trabajos han incluido el acondicionamiento de la zona donde se sitúan los equipos, la instalación de nuevos elementos de sujeción y nuevos cuadros eléctricos para la maniobra y protección de los equipos, así como el correspondiente conexionado eléctrico y las comprobaciones de seguridad.

También se han realizado las pruebas necesarias para comprobar el correcto funcionamiento de la instalación y se han puesto en marcha los nuevos equipos, incorporando controles sobre la cantidad de agua bombeada.

La memoria técnica del proyecto señala que la actuación permitirá mejorar la regulación, el mantenimiento y el control de las instalaciones, así como tener un seguimiento de los caudales bombeados hacia los distintos sectores.

Todo ello contribuye a ofrecer una mayor garantía en la cantidad y calidad del agua que llega a los usuarios.

Desde el Ayuntamiento se destaca la importancia de seguir mejorando las infraestructuras relacionadas con el ciclo del agua, especialmente en un contexto en el que resulta fundamental disponer de instalaciones modernas, eficientes y preparadas para garantizar el suministro a los vecinos.