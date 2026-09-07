Salamanca pinta en los pasos de peatones un recordatorio para los escolares: “Para, mira, vehículo parado y cruza”

El Ayuntamiento de Salamanca ha comenzado a pintar nuevos pictogramas en los pasos de peatones situados junto a colegios y centros de educación especial. La medida busca reforzar la seguridad de los escolares en sus desplazamientos diarios.

Los dibujos se colocan sobre la primera barra blanca del paso de peatones. El mensaje es sencillo y directo: "Para, mira, vehículo parado y cruza".

La señalización pretende llamar la atención del peatón justo antes de iniciar el cruce. El objetivo es que los estudiantes se detengan, comprueben que los vehículos están parados y solo después atraviesen la calzada.

La iniciativa es importante por el aumento del uso del teléfono móvil y otros dispositivos. Los pictogramas funcionan como un aviso visual en un punto crítico del recorrido. Así, buscan reducir las distracciones antes de cruzar.

El diseño también facilita que el mensaje pueda ser entendido por distintos públicos. Entre ellos, los niños y las personas con limitaciones auditivas o cognitivas. En los colegios, además, sirve como complemento a la educación vial que reciben los alumnos en las aulas.

Más medidas para proteger a los escolares

Los nuevos pictogramas se incorporan a otras actuaciones que el Ayuntamiento desarrolla en los entornos escolares. Entre ellas figura la vigilancia y el control del tráfico durante las horas de entrada y salida de los centros.

La prioridad se sitúa en los colegios ubicados en las zonas con mayor densidad de circulación.

El Consistorio también ha adaptado itinerarios peatonales para hacerlos accesibles. Ha instalado vallas para canalizar a los peatones y ha reforzado la señalización horizontal y vertical.

A estas medidas se suman la reducción de los límites de velocidad y la creación de reservas de estacionamiento específicas.

Durante los dos últimos cursos escolares se han habilitado, además, zonas de seguridad y estacionamiento en los centros que presentaban mayores necesidades.

Estas áreas se dividen en dos tipos. Las primeras son zonas de parada rápida, con un tiempo previsto de entre 30 y 60 segundos. Están pensadas para que las familias puedan dejar o recoger a los alumnos sin recurrir a la doble fila.

Las segundas permiten un estacionamiento temporal breve, de entre cinco y diez minutos. Están destinadas principalmente a los niños de menor edad y a los alumnos con necesidades específicas.

En estos casos, el acompañamiento puede prolongarse algo más. Un monitor puede recoger al estudiante y acompañarlo hasta el centro educativo.

Con la nueva señalización, el Ayuntamiento incorpora ahora un mensaje muy concreto al propio paso de peatones. Cuatro palabras para recordar una norma básica antes de cruzar: parar, mirar, comprobar y cruzar.