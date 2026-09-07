El concierto de Tony Hadley y el pregón de ferias de Guadalupe Lancho marcan el día grande de las fiestas de Salamanca

Guadalupe Lancho y Tony Hadley, platos fuertes en el día grande de las fiestas de Salamanca. Ayto Salamanca

Las actividades por las fiestas de Santa María de la Vega de Salamanca en su Día Grande, este martes 8 de septiembre, estarán marcadas principalmente por el pregón de ferias a cargo de Guadalupe Lancho y el concierto de Tony Hadley.

La programación comenzará por la mañana a las 11:30 horas con la instalación pedagógica 'Recicla Juegos' en el parque de la Alamedilla, donde estará hasta las 14:00 y de 17:30 a 20:30 horas.

A las 12:00 horas, desde el pabellón de la Alamedilla, partirá la Asociación de Gigantes y Cabezudos ciudad de Salamanca, junto a la charanga Queloque's Band.

La misa en honor a Santa María de la Vega comenzará a esa misma hora, en la Catedral Nueva, mientras que a las 13:00, en la Plaza Mayor, actuará la Banda Municipal de Música.

A las 13:45 horas tendrá lugar el pregón de ferias a cargo de la cantante, actriz y creadora salmantina Guadalupe Lancho.

Desde el escenario de la Plaza Mayor pronunciará su discurso y al finalizar el pregón, la Banda Municipal de Música interpretará el himno en honor a la Virgen de la Vega de Aníbal Sánchez, con arreglos de Matías Cañizal.

Seguidamente habrá un repique de campanas de la mano de Tomás Castañeda y, ya por la tarde, el Liceo acogerá dos funciones de comedia ('Que Dios nos pille confesados') protagonizadas por Santiago Urralde y Josema Yuste, pero las entradas están ya agotadas.

En el Patio Chico, a las 19:00 horas, continuará el XX Festival de Artes de Calle con el espectáculo 'Fins al Cel', de la compañía Spinish Circo.

Y a las 19:30 está previsto el pasacalles 'Carrusel ambulante' de la compañía Tiritirantes. Partirá de la plaza Juan XXIII y continuará por Plaza de Anaya, Rúa, Casa de las Conchas, calle Francisco Vitoria y Plaza de Anaya.

A las ocho de la tarde, en el Parque Elio Antonio de Nebrija, está previsto el concierto del grupo salmantino ‘Al límite’ y a las diez actuará otro grupo salmantino, ‘La duda ofende’.

Al Límite es una banda de rock salmantina creada en 2016 por Fernando Vicente, Jorge Orejudo y Aure Martín, acompañados en directo por el joven teclista Javier Herrero.

Con tres discos publicados, ‘Palabras Rotas’ (2019), ‘A Mil Kilómetros’ (2022) y ‘Tocando Madera’ (2025), el grupo ha girado por decenas de ciudades y localidades españolas. Con su actual gira ‘Diez años Al Límite’ celebran una década de carretera y escenarios, superando ya los 600 conciertos desde su formación.

La Duda Ofende está formada por cinco miembros: Sara (cantante), Juan Luis (bajo), José Luis (batería), Juan Julián (guitarra solista) y Andrés (guitarra rítmica). El repertorio del grupo consiste en versiones de éxitos de pop y rock desde los años 80 hasta la actualidad.

La programación de mañana finaliza con el concierto de Tony Hadley, que fue la voz principal de Spandau Ballet, una de las bandas más emblemáticas del movimiento New Romantic de los años 80, consolidándose como uno de los grandes vocalistas del pop británico.

Con el grupo alcanzó éxito internacional gracias a una cadena de sencillos y álbumes de gran repercusión, entre ellos ‘Through the Barricades’, ‘True’ y ‘Gold’.

Casi cuatro décadas después del inicio de su trayectoria profesional, su voz inconfundible conserva la misma fuerza, elegancia y personalidad que marcaron sus primeros éxitos.

Como solista ha desarrollado una carrera sólida y versátil, combinando repertorio pop contemporáneo, swing y grandes formatos en directo junto a su banda, big bands y orquestas.