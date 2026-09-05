Investigadores de la USAL desarrollan un estudio pionero sobre sanidad animal en Salamaq: monitoriza mosquitos

El grupo de investigación “Enfermedades zoonósicas y Una Sola Salud (One Health)”, dirigido por el profesor Rodrigo Morchón García, desarrolla en colaboración con el departamento de Agricultura y Ganadería la Diputación de Salamanca un estudio pionero sobre sanidad animal.

Lo hace en la presente edición de Salamaq, que se celebra hasta el 7 de septiembre en el Recinto Ferial de la Diputación de Salamanca.

El proyecto de vigilancia entomológica, que ha sido presentado hoy por el profesor y director del GIR, Rodrigo Morchón, y la diputada de Proyectos Estratégicos de la Diputación de Salamanca, Pilar Sánchez.

Tiene como objetivo monitorizar y evaluar la presencia de mosquitos culícidos en el recinto ferial, así como mejorar el conocimiento sobre el comportamiento de estos insectos vectores en un entorno de especial interés por la importante concentración de ganado que reúne Salamaq.

Pilar Sánchez ha destacado durante la presentación la importancia de “seguir apostando por la investigación y la innovación en un espacio de referencia como Salamaq”, poniendo en valor las posibilidades que ofrece la feria para desarrollar estudios que aporten conocimiento y tengan una aplicación práctica para el sector agroganadero.

En este sentido, la diputada ha señalado que la presencia durante varios días de animales de distintas especies convierte el Recinto Ferial de Salamanca en “un escenario de gran utilidad para la investigación”.

Salamaq reúne en pocos días ejemplares de ganado vacuno, porcino, ovino, caprino y equino, procedentes de diferentes lugares, junto a miles de ganaderos, profesionales, expositores, visitantes y personal técnico.

“Esta concentración convierte a Salamaq en un espacio especialmente interesante para conocer y analizar el comportamiento de los mosquitos y obtener datos científicos que puedan ayudarnos a mejorar las estrategias de prevención y control”, ha subrayado Pilar Sánchez.

Tres fases de vigilancia

El programa de vigilancia se ha diseñado en tres fases temporales. La primera se desarrolla antes de la entrada de los animales en el recinto, con el objetivo de establecer una línea base y conocer la abundancia y las especies de mosquitos presentes antes de la concentración ganadera.

La segunda fase coincide con el desarrollo de Salamaq, periodo durante el cual permanecerá activa una red de trampas de captura de alta precisión instalada en puntos estratégicos del recinto, especialmente en zonas próximas a los animales.

Esta vigilancia permitirá estudiar la evolución de las poblaciones de mosquitos y evaluar la eficacia de las labores periódicas de fumigación y desinsectación que se realizan en las instalaciones.

Finalmente, las trampas continuarán funcionando durante los días posteriores a la feria y a la salida del ganado, con el fin de analizar la evolución de los vectores tras el cese de la actividad y detectar la posible existencia de focos residuales.

Las capturas obtenidas serán posteriormente analizadas por el grupo de investigación de la Universidad de Salamanca, que llevará a cabo la identificación taxonómica de los mosquitos y el análisis de posibles patógenos.

El profesor del Área de Parasitología Rodrigo Morchón ha explicado el interés científico de realizar este trabajo en un escenario como Salamaq, “que permite estudiar la presencia y dinámica de los mosquitos en unas condiciones singulares debido a la elevada concentración de animales durante un corto espacio de tiempo”.

La prevención, clave para el sector ganadero

La iniciativa se enmarca en el concepto integrador de “Una Sola Salud (One Health)”, que pone de manifiesto la estrecha relación existente entre la salud de las personas, la sanidad animal y el medio ambiente.

En este sentido, la Diputación de Salamanca ha destacado que la prevención y la sanidad animal son cuestiones fundamentales para el sector ganadero, que centra buena parte de sus preocupaciones en garantizar la salud y el bienestar de sus animales y en prevenir la aparición y propagación de enfermedades.

Por ello, este proyecto permitirá generar información científica rigurosa para conocer mejor los posibles riesgos, anticiparse a ellos y optimizar las medidas de control y prevención en futuras ediciones.

La diputada de Proyectos Estratégicos ha destacado también el valor de la colaboración entre instituciones y ha agradecido el trabajo de la Universidad de Salamanca y de su equipo investigador.

“Contamos con una Universidad de enorme prestigio y con grupos de investigación de gran capacidad, y debemos aprovechar ese conocimiento para impulsar proyectos útiles y que respondan a las necesidades reales de nuestra provincia”, ha señalado.

Con esta iniciativa, la Diputación de Salamanca reafirma su apuesta por convertir Salamaq no solo en un gran escaparate y punto de encuentro para el sector agroganadero, sino también en un espacio para la generación de conocimiento, la investigación y la innovación.

Como señalaba Morchón, “los resultados del estudio permitirán disponer de nuevos datos sobre la presencia y comportamiento de los mosquitos en el recinto ferial y contribuirán a mejorar las estrategias de vigilancia, prevención y control, reforzando la protección de la sanidad animal y de la salud pública.”