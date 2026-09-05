Una colisión entre tres turismos en un pueblo de Salamanca deja varios heridos: dos fueron trasladadas al hospital

Imagen de archivo de una ambulancia en Castilla y León. Fotografía de archivo.

Tres personas han resultado heridas tras una colisión entre tres turismos en el kilómetro 4 de la DSA-150, en un accidente vial que se ha producido en Bóveda del Río Almar, en la provincia de Salamanca, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido a las 22:03 horas de la noche del viernes, 4 de septiembre, a las 22:03 horas.

Tras la llamada de los alertantes se trasladó el aviso a la Guardia Civil de Tráfico de Salamanca y a Emergencias Sanitarias-Sacyl para que enviaran dos ambulancias de soporte vital básico y al equipo médico del punto de atención continuada de Peñaranda.

En el lugar se ha atendido a dos mujeres de unos 40 y 70 años y a un hombre de unos 60.

Las dos heridas fueron trasladadas, en ambulancias, al Complejo Asistencial Universitario de Salamanca, mientras que el varón recibió el alta in situ.