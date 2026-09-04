Detienen a un hombre en Salamanca por acoger en su vivienda a dos menores que se habían fugado de un centro

Dos agentes de la Policía Nacional de Salamanca en una imagen de archivo. Luis Cotobal

Un hombre ha sido detenido en Salamanca por agentes de la Policía Nacional después de acoger en su vivienda a dos menores que se habían fugado hace dos semanas de un centro de menores.

Los agentes consideraron al implicado como presunto autor de un delito de inducción de menores al abandono del domicilio.

La actuación se llevó a cabo una vez que los agentes recibieran un aviso de que las dos menores, cuya desaparición había sido previamente difundida, podrían estar en un domicilio de la ciudad charra.

Los efectivos de la Policía Nacional se dirigieron entonces hasta la vivienda, donde se entrevistaron con uno de los moradores que les manifestó que varios días antes habían llegado al domicilio dos menores y que permanecían allí desde entonces.

A su vez, les explicó a los agentes que había tenido conocimiento de su posible identidad al reconocerlas en las imágenes que se habían difundido en redes sociales.

Durante la intervención de los agentes se personó en la vivienda un hombre que manifestó que había acogido a las menores y que las mismas se encontraban allí desde hacía dos semanas.

Finalmente, los agentes comprobaron que efectivamente las menores estaban en el interior del inmueble.

Tras ello, una vez culminaron las gestiones y siguiendo las instrucciones de la unidad especializada, procedieron a la detención del hombre por el presunto delito antes mencionado.

El detenido, junto a las diligencias instruidas, fue puesto a disposición de la autoridad judicial.