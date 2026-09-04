El Ayuntamiento de Salamanca ampliará las plazas de aparcamiento gratuito en superficie en el barrio Prosperidad

Un aparcamiento en superficie en el barrio salmantino de Prosperidad Ayuntamiento de Salamanca

El Pleno del Ayuntamiento de Salamanca ha aprobado hoy el dictamen de la Comisión de Bienes y Contratación sobre la reversión de una parcela en el barrio de Prosperidad que fue cedida a favor de la Gerencia Regional de Salud de Castilla y León para la construcción de un centro de salud.

Este edificio, construido entre la avenida de La Aldehuela y la calle Lucio Marineo, ocupó parte del aparcamiento gratuito en superficie construido para dar servicio a la zona.

Las plazas que se redujeron se recuperarán con esta reversión de la parte del terreno junto a la calle Arias Pinel.

Cabe recordar que en esta vía se ha producido recientemente una reordenación del tráfico que ha permitido la creación de 40 plazas en superficie.

De esta forma, el barrio ganará estacionamiento gratuito respecto a la situación anterior a la construcción del centro de salud, dando servicio tanto a los vecinos del barrio como a las personas que requieran los servicios del edificio sanitario y en momentos puntuales del año con motivo del rastro dominical o grandes eventos en La Aldehuela.

El Ayuntamiento de Salamanca ha dado un fuerte impulso a la creación de plazas de estacionamiento en superficie de forma gratuita en los barrios de la ciudad, en especial en aquellas zonas con más demanda por parte de los vecinos.

En total, se han generado cerca de 7.000 plazas en las calles y aparcamientos en superficie.

Los últimos aparcamientos gratuitos en superficie habilitados se encuentran en el barrio El Zurguén, entre la avenida Virgen del Cueto y las calles Saavedra y Fajardo, Cilloruelo y Villar del Profeta; en la Chinchibarra, entre las avenidas de San Agustín y Vicente del Bosque; y en San José, en la plaza de Santa Cecilia.

También recientemente se ha ampliado el aparcamiento del antiguo Mercasalamanca, unos terrenos cuya futura urbanización facilitarán aún más plazas de estacionamiento en superficie.

En total, hay 6.513 plazas de estacionamiento en 66 parkings gratuitos en superficie en la ciudad, comunicados con el centro de la ciudad, hospital, estación de ferrocarril y estación de autobuses, así como municipios del alfoz, a través de las diferentes líneas de autobuses y de la red de carril bici.

Al mismo tiempo, el Ayuntamiento de Salamanca continúa acometiendo la reordenación en el tráfico de diversas calles de los barrios de la ciudad con mayores dificultades para el estacionamiento, como recientemente en la calle Arias Pinel en Prosperidad o la avenida Alfonso IX de León en Garrido.

En total, se han ganado otras 459 plazas al mismo tiempo que se mejoraba la seguridad vial y la accesibilidad para personas con discapacidad o movilidad reducida con la ampliación de aceras.

Más información en los parkings disuasorios

El Ayuntamiento de Salamanca ha finalizado en las últimas semanas la completa información de los diez parkings disuasorios de la ciudad que conectan con la Plaza Mayor en no más de 20 minutos caminando.

Todos ellos cuentan ya con indicaciones del número de plazas disponibles, las líneas de conexión de autobús con el centro y la distancia a pie hasta la Plaza.

Una información que se completa con los datos en tiempo real que ofrecen los tótems electrónicos distribuidos por Salamanca.

Los más cercanos al centro son los de la calle La Radio y el de Bernardas, a solo 13 minutos y 16 minutos, respectivamente, andando de la Plaza Mayor.

El primero es además el de mayor capacidad, con 302 plazas, aunque dada su cercanía con el casco histórico es también uno de los que suele registrar más ocupación en horario diurno.

Bernardas, con 86 plazas, es el que presenta el porcentaje de utilización más alto, seguido del de la avenida de San Agustín, con un 87,5% sobre sus 176 plazas.

En conjunto, los 10 aparcamientos conectan con prácticamente toda la red de autobuses urbanos —las líneas 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 tienen parada en alguno de ellos—, la gran mayoría están conectados con el servicio SalEnBici y todos se encuentran a un máximo de 20 minutos a pie de la Plaza Mayor.