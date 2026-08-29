La Feria de Teatro de Castilla y León cierra su XXIX edición con más de 29.000 espectadores y el apoyo de casi 300 entidades

La XXIX Feria de Teatro de Castilla y León, en el municipio salmantino de Ciudad Rodrigo José Vicente

La Feria de Teatro de Castilla y León clausura hoy sábado su vigesimonovena edición, que ha cumplido las expectativas y ha salvado la programación de la lluvia caída el miércoles y el jueves sin que se hayan visto afectados los espectáculos más allá de un cambio de escenario.

El esfuerzo de las compañías, técnicos y un público fiel ha permitido que las condiciones meteorológicas no hayan hecho mella en el desarrollo del encuentro escénico. Más de 29.000 espectadores han respaldado una oferta variada para públicos de todas las edades.

La práctica totalidad de los espectáculos ha registrado aforos completos y la convocatoria ha vuelto a concitar el interés de los profesionales, con casi 300 entidades acreditadas.

En esta edición se ha constatado un ligero crecimiento de los procedentes de Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid y se ha corroborado la importancia de la cita mirobrigense en las comunidades vecinas y en las periferias.

Además, se han establecido nuevas alianzas con el Principado de Asturias y el Gobierno de La Rioja, que se suman a los ya existentes con Extremadura y Aragón.

La Feria de Teatro de Castilla y León se confirma también como principal foro de encuentro con los profesionales de Portugal, no solo por la programación —con un 10% de montajes lusos— y los asistentes del sector del país vecino, sino también por las reuniones formales e informales mantenidas a lo largo de cinco días.

Una docena de actividades organizadas para profesionales han registrado una alta participación y los asistentes del sector han valorado la variedad de propuestas en cuanto a disciplinas, géneros y contenidos.

Algo especialmente significativo en una edición plagada de trabajos muy recientes, de lenguajes escénicos poco habituales —un rasgo que ha predominado entre las propuestas de danza y de parte de las compañías de Castilla y León— y con un 60 % de compañías debutantes en Ciudad Rodrigo.

Pese a las condiciones meteorológicas adversas registradas en parte de dos de las jornadas, no ha tenido que suspenderse ningún espectáculo.

Ello gracias al cambio de escenario en la noche del miércoles para el montaje de circo ‘Morpha’, de la Compañía Andrea Ríos, desde los Jardines de Bolonia a la sala polideportiva José Ángel Gómez Sánchez, que contó con la habitual respuesta de público en el recinto cubierto.

El programa de animación infantil Divierteatro, dedicado este año al juego como herramienta de creación, ha reunido en la plaza del Buen Alcalde y del Conde a unos 1.700 niños a partir de los tres años, con una ligera disminución de asistentes en la lluviosa mañana del jueves.

El público mirobrigense y los visitantes de estos días han reafirmado una edición más su apoyo a la Feria de Teatro de Castilla y León, que cuenta también con un firme apoyo institucional y la implicación de setenta empresas locales, lo que la convierte en ejemplo de colaboración público-privada.

Entre el martes 25 y el sábado 29 de agosto, el encuentro escénico en Ciudad Rodrigo ha acogido 60 representaciones de los 46 espectáculos seleccionados, un abanico de propuestas multidisciplinares con representación de 14 comunidades españolas y de Portugal.

El variado cartel de teatro contemporáneo y clásico, títeres, circo, danza y artes de calle para públicos de todas las edades ha puesto el acento una vez más en la realidad escénica del occidente peninsular, de donde procedía el 65% de los montajes, y de forma especial de Castilla y León, que ha aportado 17 compañías, el 37 % del total, de las que seis han actuado por primera vez en la Feria.

La cita promueve así la rotación para ofrecer visibilidad y posibilidades de contratación al mayor número de formaciones posible.

Público y profesionales han podido disfrutar estos días en las salas y el entorno monumental mirobrigense de 15 estrenos, 9 absolutos, 4 en castellano y 2 en España, dentro de un programa donde el 80 % de los títulos eran inéditos en Castilla y León y el 92 % han sido producidos en el último año.

La Feria de Teatro está organizada por la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, en colaboración con el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo, la Diputación Provincial de Salamanca y la Asociación Cultural Civitas.

Han colaborado en su vigesimonovena edición el Inaem, la Junta de Extremadura, el Gobierno de Aragón, el Gobierno de La Rioja, el Principado de Asturias, la Asociación Federada de Empresarios de Ciudad Rodrigo y Comarca (Afecir) y la Coordinadora de Ferias de Artes Escénicas del Estado Cofae.