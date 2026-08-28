Salamaq 2026 calienta motores: 20.000 m² llenos, 470 expositores, casi 1.500 cabezas de ganado y 1,1 millones

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias y el vicepresidente David Mingo con el resto de diputados provinciales de Gobierno en la presentación de Salamaq 2026. Diputación de Salamanca.

El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, acompañado por el resto de diputados provinciales de Gobierno, ha presentado este viernes en el Palacio de La Salina una nueva entrega de Salamaq, la cita por excelencia para el campo que volverá a tomar el Recinto Ferial del 3 al 7 de septiembre.

Iglesias, respaldado por el equipo de gobierno provincial, ha querido escenificar el respaldo absoluto de la institución al medio rural con un presupuesto que supera el millón de euros: más de 630.000 euros se destinarán a la feria agropecuaria y cerca de 545.000 euros servirán para dar lustre a la exposición ganadera.

Las ganas de feria se notan en los números. La organización ya ha anunciado el lleno al completo sus casi 20.000 metros cuadrados con 470 expositores.

De hecho, la avalancha de solicitudes ha sido tal que no ha quedado ni un solo hueco libre en espacios tan codiciados como la nave alimentaria, la zona de maquinaria o la plaza del comercio.

Aunque el grueso del músculo comercial lo ponen 110 empresas llegadas de todos los rincones de Castilla y León, la feria trasciende fronteras con firmas llegadas desde Portugal e Italia.

En los corrales y naves el ambiente será sencillamente espectacular: 1.493 animales de 264 ganaderías venidas de 25 provincias convertirán a Salamanca en el gran escaparate del ganado puro.

El gran protagonista volverá a ser el vacuno, con más de un millar de reses de 18 razas distintas, aunque tampoco faltará una nutrida representación de ovino —con unos 350 ejemplares—, así como de porcino ibérico, caprino, caballos y aves.

Durante la feria se disputarán los concursos nacionales de vacuno de las razas Limusina, Charolesa, Blonde de Aquitania y Morucha, y de ovino Castellano, cerrando el programa la tradicional Subasta Nacional el lunes 7 de septiembre.

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La organización, además, aplicará protocolos de desinsectación y pondrá en marcha un estudio de vigilancia entomológica junto a la Universidad de Salamanca para monitorizar insectos vectores mediante trampas de captura antes, durante y después del evento.

La cita estrenará las reformas ejecutadas en el Recinto Ferial tras una inversión superior a los 6,5 millones de euros, incluyendo un nuevo bulevar. En el plano gastronómico, el pabellón 'Salamanca en Bandeja' reunirá a 16 productores locales, oferta que se complementará con 12 'foodtrucks', catas y 'showcookings'.

Además, más de 50 expertos abordarán la PAC, la sanidad y la innovación en las Jornadas Profesionales, cuyas sesiones y concursos morfológicos podrán seguirse en directo por 'streaming'.