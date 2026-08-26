Santa Marta se prepara para reunir a 600 mayores de la provincia en su gran fiesta: "Es un acierto y una oportunidad"
Los interesados podrán formalizar sus inscripciones a través de las asociaciones de jubilados de cada municipio.
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Santa Marta de Tormes volverá a albergar el próximo 10 de octubre la celebración del Día Provincial del Mayor.
El Ayuntamiento mantendrá la ampliación del aforo instaurada el pasado año y ofertará un total de 600 plazas dirigidas a los vecinos de municipios situados en un radio estimado de 50 kilómetros.
Las actividades se desarrollarán en jornada de mañana y tarde, concentrando la mayor parte de la programación en las instalaciones del frontón municipal cubierto.
El encuentro arrancará con la recepción de los participantes y el café de bienvenida por parte de las autoridades locales, dando paso a una agenda de talleres y actos socioculturales que se completará con una comida de convivencia.
Los mayores interesados en acudir a la cita podrán formalizar sus solicitudes o recabar información previa a través de las asociaciones de jubilados y pensionistas de sus respectivas localidades.
La jornada busca dar continuidad al éxito de la edición anterior, a la que acudieron vecinos procedentes de municipios como Carbajosa de la Sagrada, Villamayor de la Armuña, Castellanos de Moriscos, Santiago de la Puebla o Rollán, entre otros.
“Un flujo de asistencia que nos indica cada año que el Día Provincial del Mayor es un acierto, y una oportunidad para muchos mayores de la provincia de intercambiar experiencias”, indicó la concejala de Mayores, Mari Cruz Gacho.