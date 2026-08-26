Santa Marta se prepara para reunir a 600 mayores de la provincia en su gran fiesta: "Es un acierto y una oportunidad"

Santa Marta de Tormes volverá a albergar el próximo 10 de octubre la celebración del Día Provincial del Mayor.

El Ayuntamiento mantendrá la ampliación del aforo instaurada el pasado año y ofertará un total de 600 plazas dirigidas a los vecinos de municipios situados en un radio estimado de 50 kilómetros.

Las actividades se desarrollarán en jornada de mañana y tarde, concentrando la mayor parte de la programación en las instalaciones del frontón municipal cubierto.

El encuentro arrancará con la recepción de los participantes y el café de bienvenida por parte de las autoridades locales, dando paso a una agenda de talleres y actos socioculturales que se completará con una comida de convivencia.

Los mayores interesados en acudir a la cita podrán formalizar sus solicitudes o recabar información previa a través de las asociaciones de jubilados y pensionistas de sus respectivas localidades.

La jornada busca dar continuidad al éxito de la edición anterior, a la que acudieron vecinos procedentes de municipios como Carbajosa de la Sagrada, Villamayor de la Armuña, Castellanos de Moriscos, Santiago de la Puebla o Rollán, entre otros.

“Un flujo de asistencia que nos indica cada año que el Día Provincial del Mayor es un acierto, y una oportunidad para muchos mayores de la provincia de intercambiar experiencias”, indicó la concejala de Mayores, Mari Cruz Gacho.