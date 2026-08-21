Un incendio en un restaurante de Ciudad Rodrigo termina con una mujer herida

Una mujer de unos 50 años ha resultado herida esta mañana tras sufrir quemaduras en una mano durante un incendio originado en las cocinas de un restaurante ubicado en el kilómetro 313 de la carretera N-620, a su paso por el término municipal de Ciudad Rodrigo (Salamanca).

La llamada de alerta se ha registrado en la sala de operaciones del 1-1-2 de Castilla y León a las 07:37 horas, informando de que una sartén había prendido en llamas dentro del establecimiento y solicitando asistencia sanitaria urgente para la trabajadora afectada.

Hasta el lugar del suceso se han desplazado de inmediato efectivos de la Policía Local de Ciudad Rodrigo, patrullas de la Guardia Civil y los Bomberos de la Diputación de Salamanca para sofocar las llamas y controlar la situación en el local.

Por su parte, Emergencias Sanitarias - Sacyl ha enviado asistencia médica para atender a la víctima en el mismo lugar de los hechos.