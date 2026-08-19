Roba una furgoneta de reparto y huye a toda velocidad por las calles de Salamanca: acabó chocando contra una jardinera

El pasado lunes, 17 de agosto, por unos instantes las calles de Salamanca se vieron alteradas por un episodio que rompió con la habitual tranquilidad. Y es que un hombre, que ha sido detenido, robó una furgoneta de reparto y después protagonizó una huida a toda velocidad que puso en riesgo a peatones y conductores.

Todo comenzó cuando la Policía Nacional recibió un aviso por la sustracción de una furgoneta de reparto que estaba con las llaves puestas.

Con la información que recibieron, entre ellas las características del vehículo y del supuesto ladrón, los agentes localizaron la furgoneta en el centro de la ciudad.

Fue entonces cuando indicaron al conductor que detuviera la marcha y descendiera del vehículo, pero, sin embargo, el hombre no atendió a las peticiones policiales y reinició la marcha, emprendiendo la huida a gran velocidad.

El hombre llegó a circular en sentido contrario y vulneró de forma reiterada las normas de circulación. Durante la persecución, llegó a poner en peligro en varias ocasiones a otros conductores y peatones.

Hasta cruzó una zona peatonal con el vehículo robado. Finalmente, terminó chocando contra unas jardineras, descendiendo de la furgoneta y continuando la huida a pie.

Los agentes, que no habían perdido de vista al hombre durante la huida, siguieron la persecución también a pie, dándole el alto en repetidas ocasiones, hasta que fue interceptado y detenido.

Está acusado de los presuntos delitos de hurto, contra la seguridad vial y desobediencia a los agentes. La huida, además, produjo daños en el mobiliario urbano y el detenido dio positivo en las pruebas de alcohol y drogas realizadas.

Los agentes localizaron entre sus pertenencias distintos efectos que podrían tener relación con otros hechos delictivos, por lo que ahora están llevando a cabo las comprobaciones oportunas para determinar su posible vinculación.

Mientras tanto, una vez finalizados los trámites documentales, el arrestado fue puesto a disposición de la autoridad judicial.