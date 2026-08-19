Florentino García Valladares, alcalde de Aldeadávila: "San Bartolo no sería lo mismo sin el toro, la tradición y la gente"

A pocos días de que Aldeadávila de la Ribera vuelva a vestirse de fiesta para celebrar San Bartolomé, el despacho de la Alcaldía mantiene un ritmo frenético. Últimos preparativos, reuniones y llamadas se suceden mientras el municipio ultima una de las celebraciones más multitudinarias de la provincia de Salamanca.

Florentino García Valladares, 'Tino' para sus vecinos recibe a EL ESPAÑOL de Castilla y León con la tranquilidad de quien asegura haber planificado cada detalle, aunque reconoce que la responsabilidad nunca desaparece.

Habla de tradición, del regreso de las orquestas a la Plaza Mayor, del protagonismo del toro, de los proyectos que marcarán el futuro del municipio y también de política. A menos de un año de las elecciones municipales, hace balance de su gestión, aunque evita desvelar si volverá a optar a la Alcaldía en 2027.

Pregunta- Las fiestas de San Bartolomé son el acontecimiento más esperado del año en Aldeadávila. ¿Cómo vive un alcalde los días previos a que se lance el primer cohete?

Respuesta- A ver, Luis, vive uno con cierta intranquilidad y después como un poco también de seguridad de que hay previsiones, de que se ha estudiado bien el tema y que esperamos siempre que todo lo que se ha pensado no falle. Evidentemente eso es así, pero la inquietud siempre la tienes.

"La gente es tradicional y quiere las orquestas en la plaza"

P.- ¿Qué tienen las fiestas de San Bartolo que las hacen diferentes al resto de celebraciones de la provincia de Salamanca?

R.- Pues no sé, las fiestas de Aldeadávila tienen tradición, como tú sabes. Además este año volvemos con las orquestas a la plaza. Es algo que nos han pedido los vecinos, evidentemente. Yo considero y lo digo reiteradamente que la seguridad, la comodidad, la accesibilidad y la organización están fuera.

Pero también tengo que entender a la gente que es tradicional y que las quiere en la plaza.

Los primeros mi equipo de Gobierno y desde luego mi concejal de festejos, que le encantan las tradiciones populares y que me lo pedía, tienen que volver a la plaza, no solo él, sino también todos aquellos que viven las fiestas en 'Aldea' y que lo han pedido.

Por lo tanto, me ratifico que creo que en el futuro las orquestas que van a sobrevivir son aquellas grandes. Y el hecho es que, por no citar a ninguna, pero ha habido orquestas importantísimas que tú sabes que no han querido venir a la plaza, no han querido entrar.

Y eso también es un condicionante importante de que al final pagas, pero no puedes tener en Aldeadávila ciertas orquestas.

P.- ¿Cuáles son las principales novedades del programa de este año y qué objetivos se marcaron al diseñarlo?

R.- Las novedades, aquí sí que las hay, pero evidentemente me gustaría que nuestro concejal, que tiene ese interés, que ha trabajado tanto y que se ha empeñado tanto en hacer unas fiestas este año mejores si es posible, si cabe, pues que lo explicara.

Pero sí, es verdad que hay novedades, él te lo va a explicar perfectamente, pero yo también diría como novedad importante que la Asociación Cultural Taurina quiere hacer un toro de cajón, lo vamos a hacer el 29, ellos han contribuido en el coste de ese toro y de una vaquilla y algunas cosas más, y que el ayuntamiento evidentemente lo ha visto con buenos ojos y también apoya esa situación.

P.- El toro es el gran símbolo de estas fiestas. ¿Qué representa esta tradición para la identidad del municipio y qué siente al comprobar que sigue atrayendo a miles de personas cada verano?

R.- Sobre las fiestas patronales veo que el toro, los festejos taurinos, y todo lo que son las novedades, es el núcleo importante de las fiestas de Aldeadávila.

Las fiestas de Aldeadávila no serían fiestas de San Bartolo si no hubieran novedades, y es verdad que el coste de todo esto ha subido exponencialmente, pero que yo creo que debemos de hacer el esfuerzo de eso, no perderlo en ningún momento.

P.- ¿Cómo se consigue mantener vivas las tradiciones sin renunciar a incorporar nuevas actividades que atraigan a los jóvenes y a las familias?

R.- Lo he explicado antes, o sea, las tradiciones tenemos que luchar por ellas, ya te decía lo de los toros, lo de las novedades, ahí no podemos deponer ningún veto, ninguna cosa que pueda enturbiar que nosotros traigamos novedades serias, que la tradición esa no se pierda, y además la tradición es la plaza.

Evidentemente, la plaza, los encierros y todo esto, yo creo que es el núcleo de Aldeadávila y tenemos que velar y luchar porque eso no se pierda.

P.- Cada edición congrega a miles de visitantes. ¿Cómo se ha preparado el dispositivo de seguridad para garantizar unas fiestas tranquilas?

R.- Aldeadávila, en el momento que cierras la plaza, tiene su complicación, porque no es un pueblo con una estructura bien montada, porque el pueblo son calles estrechas y tal, pero bueno.

Hay una cosa importante que me ha preocupado, es el protocolo de urgencias, nosotros con el centro de salud tenemos un protocolo y vamos a hacer un protocolo para poner unos puntos de encuentro para que si hay alguna cuestión, alguna urgencia en el pueblo, podamos saberlo y acudir allí.

P.- Las fiestas son también un importante motor económico. ¿Qué impacto tienen sobre la hostelería, el comercio y los alojamientos del municipio?

Es evidente que desde hace ya días el municipio está lleno, yo he intentado que unos amigos míos vinieran y ya no hay alojamiento, si no se reservan, ni hoteles ni casas rurales, esto se llena todo porque Aldeadávila es tradición, porque Aldeadávila es el pueblo más importante en la zona de Las Arribes y que somos ‘el corazón de las Arribes’.

Eso es evidente que así es y este año, pues bueno, el 24 cae en lunes, pero estoy convencido que con La Fórmula y las carrozas, el día 24 se va a llenar el pueblo.

P.- Como vecino de Aldeadávila, más allá de su responsabilidad institucional, ¿qué momento de las fiestas le emociona especialmente y nunca se perdería?

R.- Como vecino de Aldeadávila y sobre todo como alcalde, hay un momento que yo no me perdería y que, por encima de todo, es el momento del pregón y de las reinas de las fiestas y de la inauguración.

Yo creo que ese es un momento que a la gente le encanta, que a la gente le gusta. Y hay otra cosa que también últimamente lo he visto, que es la capea nocturna.

Yo me he quedado impresionado, me pongo en el balcón y veo el día de la capea nocturna, veo la plaza a rebosar. No sé si es que la gente tiene ganas de fiesta, porque es el primer festejo que hacemos, pero la capea nocturna tiene un éxito tremendo.

P.- ¿Qué le diría a quien nunca ha estado en las fiestas de San Bartolo para convencerle de que venga este año?

R.- Al que no haya estado en las fiestas de San Bartolo para convencerle, le tengo que decir que Aldeadávila tiene hospitalidad, tiene unas fiestas que son para vivirlas, que se viven intensamente, porque se viven de verdad, desde por la mañana hasta por la noche.

Aquí, el día 24 es festivo toda la noche y los demás días entre los encierros, entre las charangas, entre el chocolate, que vengan, que tienen hospitalidad, que tienen zonas también después para ver, que son maravillosas, y que Aldeadávila les acogerá con todo el cariño del mundo.

“Hemos mejorado infraestructuras fundamentales”

Queda menos de un año para las elecciones municipales. ¿Qué balance hace de esta legislatura?

R.- En el balance, el alcalde no debe medir un año, debe medir lo que es el total de la legislatura, lo que encierra la legislatura todos los años, y hemos conseguido resolver muchos temas.

En primer lugar, hemos seguido mejorando las infraestructuras, que es verdad que los servicios públicos son importantes, calle Jerónimo Caballero, Maderos, parte de Corredera, Verzal en Aldeadávila, que ya se ha ejecutado.

Y, en Corporario, la calle La Fuente, la calle Chinal, que eran dos calles que, evidentemente, el pueblo lo ha pedido y que también se han ejecutado.

Y, bueno, tenemos, que yo no sé si será en este mes, en lo que queda de mes, todo el aglomerado del acceso al Rcoso, eso lo hace la Diputación, pero porque nosotros nos hemos empeñado y lo hemos pedido.

P.- Si tuviera que destacar tres proyectos que hayan cambiado Aldeadávila durante estos años, ¿Cuáles serían y por qué?

R.- No destacaría una... Pero sí que destacaría la infraestructura en las calles. Me parece un tema importante. La calle Berzal me parecía una calle que tuvo socavones durante mucho tiempo. Fue costoso poner las tuberías porque iban muy profundas y costó tiempo y esfuerzo y yo creo que la hemos hecho satisfactoriamente.

El arreglo de calles es algo que, para mí, me ha parecido uno de los proyectos importantes. Otro, a ver, es que también me encantan las tradiciones, me encanta ir al pueblo y ver que las banderas y los mástiles en la entrada del pueblo, a mí es algo que, siempre que paso, me satisface muchísimo.

Creo que es un logro tener esas tres banderas ahí. Y también mejoras, evidentemente, en las residencias, donde hemos instalado aire acondicionado, y que también es importante, en el albergue municipal.

P.-¿Qué asuntos le hubiera gustado dejar resueltos y todavía siguen pendientes?

R.- Hay algo que me hubiera gustado resolver y en eso estamos. El albergue le hemos tenido lleno este año. Ha habido empresas que se han interesado en la gestión del albergue para poder trabajar con él y dar un servicio a sí mismo y al pueblo.

Pero me dicen que la infraestructura del albergue no está en las mejores condiciones. O sea, habría que cambiar camas, servicios,...

En general, el albergue lo tenemos como lo tenemos y si te lo cogen, te dicen oiga usted, se tiene que gastar un dinero aquí para que yo pueda servirme y pueda negociar con este albergue.

P.- Aldeadávila es uno de los grandes destinos turísticos de Castilla y León gracias a las Arribes del Duero. ¿Qué balance hace de la evolución turística del municipio?

R.- Puedo decir una cosa importante, lo tengo claro, que el embarcadero lo tenemos que poner a funcionar, eso lo tengo clarísimo y, de hecho, aquí, encima de mi mesa, hay un proyecto nuevo, y muy completo para poder realizar una modificación total en el embarcadero, con una pasarela de ocho metros más y flotante.

Es decir, una flotabilidad perimetral del embarcadero nueva, con anclaje para evitar fluctuaciones... Eso lo tengo encima de la mesa y quiero ponerlo en práctica ya mismo.

Quiero contar, evidentemente, con la empresa que tiene la concesión, para que ellos, en principio, también sean conscientes de lo que vamos a hacer y de estar de acuerdo.

No me puedo gastar una cantidad importante sin que eso signifique que a alguien no le gusta lo que se va a hacer. El Ayuntamiento está para trabajar y para hacer algo que sirva para el futuro.

P.- Uno de los principales problemas del medio rural es la falta de vivienda y la pérdida de población. ¿Cómo afronta el Ayuntamiento este desafío?

R.- A ver, eso es verdad que existe, pero realmente, en Aldeadávila, lo que estamos haciendo es fijando población con la cantidad de trabajadores que tenemos. Ten en cuenta que, en este momento, tenemos 120 trabajadores en nómina.

Eso significa un coste adicional en nuestro presupuesto importante, casi un sesenta y tantos por ciento. Con lo cual, dentro de la despoblación que existe en los municipios cercanos, nosotros contribuimos a fijar población con estas cosas. Es importante que, sin eso, Aldeadávila no sería lo que es.

P.- ¿Qué actuaciones considera prioritarias para seguir mejorando la calidad de vida de los vecinos?

R.- Existen varias cosas. Es que hay infinidad de cosas que necesitamos, ya te he contado. El albergue, si quieres traer gente, tiene que tener una infraestructura y tiene que tener un campo, aunque sea de césped artificial, tiene que tener algo para que los niños disfruten.

Tenemos una infraestructura que hay que mejorar. Las piscinas, es otro tema que tenemos que tener en cuenta. Las piscinas han quedado obsoletas, la de los niños es pequeñita. Esa infraestructura hay que mejorarla, obligatoriamente.

P.- ¿Qué reivindicaciones mantiene abiertas con otras administraciones superiores?

R.- A la Junta de Castilla y León y a la Diputación de Salamanca, la tenemos que estar, yo por lo menos como alcalde, agradecido de ellas.

La Diputación nos ha dado 75.000 euros para la obra, que ya ha salido a plataforma de contratación del Ayuntamiento, para que en el mes de febrero, aproximadamente, esté concluida.

Nos han otorgado 200.000 euros para la almazara.

P.- Estaré eternamente agradecido a nuestro presidente. Además, van a acondicionar la carretera del acceso al Rocoso, como también la carretera de La Zarza, en su acceso a Aldeadávila. Todas estas cosas no podemos pasarlas por alto. Estoy agradecido.

R.- Y, evidentemente, yo tengo que pedir más. Un alcalde y un Ayuntamiento tienen que intentar hacer proyectos, pero si podemos que eso se subvencione, pues mejor. También está la subvención del depósito de agua.

Y eso es algo que tengo que agradecer.

P.- Además del turismo, ¿qué sectores económicos considera estratégicos para el futuro de Aldeadávila.

R.- Existe una carencia en ciertos servicios de atención al turista. Tenemos mucho turismo, pero ese turista tiene que irse satisfecho y con la plenitud del que ha conocido los servicios del municipio en todo su esplendor.

P.- Gestionar un municipio situado en pleno Parque Natural de Arribes del Duero supone un equilibrio entre conservación y desarrollo. ¿Es posible compatibilizar ambos objetivos?

R.- Siempre digo que estamos dentro del parque natural, pero que a veces nos ponen muchas trabas con todo aquello que tenemos que hacer.

Yo creo que hay buen entendimiento, pero el ser parque natural significa que también tengamos que tener alguna prebenda que nos ayude.

Cuando organizamos la Carrera de Secretos del Duero, siempre tenemos alguna trabita.

Nosotros estamos dentro del parque, consideramos que, efectivamente, al parque no le queremos hacer daño, pero sí tenemos que tener alguna ayuda porque, por el hecho de estar en el parque, tenemos siempre alguna complicación.

De todas formas, agradezco mucho esta pregunta porque nosotros, dentro del parque Arribes del Duero, queremos montar el columpio sobre el río Duero y Medio Ambiente ha sido consecuente, nos ha ayudado y nos ha autorizado hacer esta instalación.

P.- ¿Puede ser el ejemplo, uno de los sitios más visitados del parque natural, que es el mirador del Fraile?

R.- Pues sí, es uno de los más visitados en toda la provincia, el Mirador del Fraile.

Tenemos pendiente con Iberdrola y con patrimonio natural, conseguir bajar, porque, para cualquier persona con alguna deficiencia física, tenemos todavía el problema de que no podemos abrirle la puerta.

Se especuló y se propuso una lanzadera desde ese lugar hasta el mirador, pero eso no se ha llegado a hacer. Pero sí, evidentemente, es algo que tenemos que mejorar.

“No he decidido todavía si volveré a presentarme”

P.- Estamos ya en la recta final del mandato. ¿Tiene decidido si volverá a presentarse como candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de 2027?

R.- Eso es algo que no he pensado. Eso, evidentemente, lo pensaré en su momento. Yo sé que hay inquietud por saber si me presento o no, pero, de verdad, te lo digo con toda la confianza del mundo y con toda la sensatez y claridad, que no lo he pensado todavía.

Creo que esto requiere un profundo análisis de lo que he hecho, de lo que voy a hacer, y el día que eso lo decida, los vecinos serán los primeros que lo van a saber, porque, evidentemente, lo diré.

Aldeadávila no es un pueblo pequeñito

P.- Después de estos años al frente del Ayuntamiento, ¿qué le sigue motivando para continuar en la política municipal?

R.- Pues a mí solo me motiva el poder hacer proyectos que mejoren el pueblo, de verdad.

Es lo que siempre he hecho y lo que más me motiva, lo que sí que me he dado cuenta es que no es tan fácil como yo creía.

O sea, la Administración tiene unos cauces en los cuales hay una serie de tiempos que hay que cumplir, y yo, en la empresa privada, era otra cosa.

Me he dado cuenta de que aquí es mucho más lento. Y otra de las cosas que me motivaría para poder implicarme en otra locura de este tipo, de ser alcalde de un pueblo, es que te condiciona.

O sea, Aldeadávila no es un pueblo pequeñito. Aldeadávila condiciona.

Hay que trabajar, se necesita estar. No puedes decir hoy vengo, hoy no vengo... No, no, no. Aldeadávila necesita que el alcalde esté presente.

Aparte de los proyectos, hay algo que a mí me motiva mucho y es la unión en el pueblo.

Yo, de verdad, no he hecho distinciones para nada, ni para trabajar, ni para nada. A mí, cada uno puede pensar todo aquello que quiera, pero yo quiero ser alcalde de todos. No sé si lo he conseguido, pero, desde luego, lo he intentado con todas mis fuerzas.

P.- ¿Cómo le gustaría que fuera Aldeadávila dentro de diez años?

R.- Lo que me gustaría es que el índice de población no bajara, de verdad, que nos mantuviéramos ahí. Es evidente que si nos mantenemos en los 1.000, 1.100 habitantes, las subvenciones vienen mucho mejor.

Dentro de diez años tengo una cierta edad también. Pero me gustaría que fuese, fundamentalmente, un pueblo unido, de verdad. Me encantaría. Eso es lo que más me gustaría, que la unidad reinase dentro de nuestro pueblo.

P.- ¿Cuál considera que es el principal reto que deberá afrontar el próximo equipo de gobierno, independientemente de quién gane las elecciones?

R.- Tengo clarísimo el reto que hay que afrontar en Aldeadávila: necesita reactivar todas aquellas cosas que dan vida al pueblo, por ejemplo, hacer una infraestructura en el albergue y eso da mucha vida al pueblo.

Y después, las infraestructuras importantes, yo creo que esas se tienen que mejorar.

Y el reto de, como te decía antes, el seguir manteniendo el nivel de ocupación y tener 120 obreros, no decaer en ese sentido, hacer todo lo que sea por intentar que la población se mantenga e intentar que Aldeadávila tenga trabajadores que pueden vivir en el pueblo y pueden incidir en que la población no baje.

Y las infraestructuras que tenemos, como la piscina, acondicionarlas a las necesidades de hoy en día. Y el albergue, tratar de que una empresa importante lo gestione y llene todo el año, y aquellas infraestructuras que sean buenas para el pueblo, que sean buenas para los vecinos, intentar mejorarlas.

P.- Si tuviera que resumir su gestión en un único titular periodístico, ¿cuál sería?

R.- Concordia, entendimiento, inversión, saber estar, empleo y escucha.

P.- Para terminar, ¿qué mensaje quiere trasladar a los vecinos de Aldeadávila y a todas las personas que visitarán el municipio durante las fiestas de San Bartolomé?

R.- Lo he dicho varias veces, a los vecinos agradezco su participación en las fiestas, su colaboración y el cariño con el que viven estas fiestas año tras año, de verdad.

Y a quienes nos quieran acompañar desde cualquier lugar, les doy la bienvenida y les invito a descubrir la hospitalidad de Aldeadávila, la riqueza de nuestro entorno y el carácter acogedor.

Y, por supuesto, no me quiero olvidar de todo el trabajo que realizan todos en nuestro pueblo, desde los empleados municipales hasta todos aquellos que colaboran con nuestras fiestas.