El Ayuntamiento de Santa Marta apoya con 3.300 euros la labor de las Madres Carmelitas con los niños desprotegidos

La concejala de Bienestar Social, Mari Cruz Gacho, y la directora del centro de las Madres Carmelitas, Duvita Pahino. Ayto Santa Marta de Tormes

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca) ha firmado este viernes, 14 de agosto, el convenio de colaboración con la Casa-Hogar de las Hermanas Carmelitas de San José.

Una vinculación que ayudará a las religiosas a afrontar los gastos corrientes gracias a una subvención nominativa de 3.300 euros.

Tal y como ha explicado la concejala de Bienestar Social, Mari Cruz Gacho, el objetivo es "aportar nuestro granito de arena para ayudar en una labor que beneficia a los más pequeños que, además, se encuentran en situación de especial desprotección".

Este convenio se firmó por primera vez en 2024, sumándose a otras colaboraciones como las que el Ayuntamiento mantiene con el Centro Ave María, Cruz Roja o Proyecto Hombre.

Las Hermanas Carmelitas Teresas de San José llevan en Santa Marta desde 1990, cuando llegaron para formar a jóvenes que quisieran ser religiosas y crear un hogar para niños necesitados de apoyo.

Los menores llegan desde los Servicios de Protección a la Infancia de la Junta de Castilla y León, cuando hay elementos que ponen en riesgo su desarrollo social y personal.

Los perfiles son muy diversos, aunque siempre tienen detrás una historia común con situaciones concretas que condicionan su infancia y crecimiento.

"Además de este convenio, colaboramos de manera permanente con la Casa-Hogar, ya que la infancia siempre ha estado en el centro de las políticas municipales de este Ayuntamiento", ha concluido Gacho.