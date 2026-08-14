El Ayuntamiento de Santa Marta apoya con 3.300 euros la labor de las Madres Carmelitas con los niños desprotegidos
El convenio de colaboración ha sido firmado este viernes.
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El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes (Salamanca) ha firmado este viernes, 14 de agosto, el convenio de colaboración con la Casa-Hogar de las Hermanas Carmelitas de San José.
Una vinculación que ayudará a las religiosas a afrontar los gastos corrientes gracias a una subvención nominativa de 3.300 euros.
Tal y como ha explicado la concejala de Bienestar Social, Mari Cruz Gacho, el objetivo es "aportar nuestro granito de arena para ayudar en una labor que beneficia a los más pequeños que, además, se encuentran en situación de especial desprotección".
Este convenio se firmó por primera vez en 2024, sumándose a otras colaboraciones como las que el Ayuntamiento mantiene con el Centro Ave María, Cruz Roja o Proyecto Hombre.
Las Hermanas Carmelitas Teresas de San José llevan en Santa Marta desde 1990, cuando llegaron para formar a jóvenes que quisieran ser religiosas y crear un hogar para niños necesitados de apoyo.
Los menores llegan desde los Servicios de Protección a la Infancia de la Junta de Castilla y León, cuando hay elementos que ponen en riesgo su desarrollo social y personal.
Los perfiles son muy diversos, aunque siempre tienen detrás una historia común con situaciones concretas que condicionan su infancia y crecimiento.
"Además de este convenio, colaboramos de manera permanente con la Casa-Hogar, ya que la infancia siempre ha estado en el centro de las políticas municipales de este Ayuntamiento", ha concluido Gacho.