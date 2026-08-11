Villarino de los Aires se vuelca en unas fiestas para la historia: "Queremos crear nuevos recuerdos en este San Roque"

El alcalde de Villarino, Matías Martín y la concejala de Cultura, Belén Maldonado en la Plaza Consistorial de la localidad salmantina. EE.

Villarino de los Aires encarará en los próximos días uno de sus momentos más esperados del calendario: las fiestas patronales en honor a San Roque.

Tras un año de intenso trabajo en el que se han ejecutado proyectos de pavimentación, la finalización del albergue municipal o la puesta en marcha del nuevo centro de salud.

El equipo de Gobierno municipal capitaneado por el alcalde, Matías Martín, y la concejala de Cultura y portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento, Belén Maldonado, repasa los logros de la legislatura y detalla un programa festivo repleto de novedades como la vuelta del toro de cajón o el visionado del gran eclipse solar.

"El nuevo centro de salud ya está operativo y la gente se muestra muy contenta"

Pregunta.- Tras un año de gestión desde su última entrevista y antes de pensar en las próximas elecciones municipales, ¿Cuál es el balance de los proyectos ejecutados en el municipio?

Matías Martín, alcalde:- Hemos finalizado las obras de piedra de granito en la plaza del Sagrado y colocado el pavimentado de piedra en la calle de La Cumbre.

El albergue municipal también se encuentra completamente terminado a falta de recibir la subvención destinada a su equipamiento de mobiliario.

Además, hemos arreglado varias calles de Cabeza de Framontanos.

El alcalde de Villarino, Matías Martín y la concejala de Cultura, Belén Maldonado. Al fondo, el Ayuntamiento de Villarino de los Aires. EE.

P.- La actividad municipal no se detiene en verano, ¿Qué otras iniciativas laborales y de mantenimiento tienen en marcha?

R.- Actualmente contamos con un curso de jardinería integrado por diez chicos y una docente que están trabajando aquí en el pueblo.

Por lo demás, andamos inmersos en el montaje de la plaza de toros para los festejos y solventando las averías de agua habituales que surgen debido a la gran cantidad de gente que nos visita en estas fechas.

P.- Afrontan estas fiestas con infraestructuras clave ya en pleno funcionamiento. ¿Cómo valora la puesta en marcha del nuevo centro de salud?

R.- Son las primeras fiestas que vivimos con el nuevo centro de salud operativo. La gente está muy contenta. Dispone de buenos accesos y espacio de aparcamiento con todos los servicios cubiertos.

Cartel del Toro de Cajón 2026 en Villarino de los Aires. Talento Castellano.

P.- Mirando al futuro a medio plazo, ¿Cuáles son los principales retos en la hoja de ruta municipal?

R.- Nuestro objetivo inmediato pasa por terminar el trozo de calle que nos queda programado y seguir haciendo todas las cosas y mejoras que podamos por el pueblo.

P.- Presentan una programación festiva sumamente potente y variada. Como alcalde, ¿qué sensaciones le transmite este despliegue?

R.- Creo que es una programación muy buena. A la concejala de Cultura, Belén Maldonado, le ha salido un programa muy bien estructurado y esperemos que salga todo perfecto.

Matías Martín y Belén Maldonado en la entrada a los toriles de la Plaza de Toros de Villarino de los Aires. EE.

P.- ¿Cuál es la mayor preocupación de un regidor durante estos días de tanta afluencia?

R.- Hombre, la mayor inquietud hasta que no finalizan las fiestas son los nervios y lo que pueda pasar, sobre todo durante el desarrollo de los festejos taurinos populares, porque viene muchísima gente a Villarino.

"Apostamos por ganaderías de máximo nivel y dinamizamos la economía con la I Feria Alimentaria"

Pregunta.- Presentan un programa muy extenso que vuelve a situar a Villarino en el mapa festivo comarcal. ¿Cuál es la filosofía de esta edición?

Belén Maldonado, concejala de Cultura:- Tenemos un programa muy completo. Todos los años intentamos sorprender con alguna novedad o recuperar actividades con arraigo, como es este año la vuelta del toro de cajón.

P.- ¿Qué novedades destacan en las fechas previas al estallido oficial de San Roque?

R.- Arrancamos con un taller de alfarería para adultos dentro de la Semana Cultural, de tres días intensivos, donde los alumnos expondrán sus trabajos el sábado 8 de agosto.

También introducimos como novedad el 'humor amarillo' para los jóvenes y los campeonatos infantiles de natación.

P.- La gran atracción previa será esta tarde la vuelta del toro de cajón a Villarino de los Aires. ¿En qué horario y recorrido se desarrollará?

R.- Este año será vespertino, a partir de las 20:00 horas. Empezará desde en la calle La Cumbre y bajará hasta la plaza, posteriormente se soltarán en el coso dos vaquillas.

P.- En la vertiente taurina, han confiado en profesionales con experiencia para su desarrollo.

R.- Sí, hemos apostado por la empresa Talento Castellano, que lleva muchos años dedicada a la organización de festejos taurinos.

Ellos son los responsables directos de todo el evento, tanto de la seguridad como de que todo salga perfecto.

P.- La apuesta taurina da además un salto de calidad en los encierros y novilladas de la plaza.

R.- Tenemos mucha ilusión en el cartel ganadero. Estrenamos la presencia de la ganadería de El Vellosino para el día 17 de agosto, un hierro de máxima categoría que lidia en plazas como Las Ventas o Salamanca.

Se suma a las garantías de La Campana para el día 14 y Valrubio para el 18. Estamos seguros de que gustará mucho al público.

P.- Coincidiendo con estas vísperas, Villarino vivirá también un evento astronómico inédito el próximo 12 de agosto.

R.- Somos uno de los nueve municipios privilegiados de la provincia para la observación del gran eclipse solar.

A partir de las 19:00 horas, en La Rachita, repartiremos gafas homologadas a los asistentes y contaremos con todo el equipo de seguridad para disfrutar de este fenómeno dentro de nuestro programa festivo, justo antes del pregón del día 13.

P.- También recientemente han estrenado este año la I Feria Alimentaria y Artesanal. ¿Qué oferta se encontraron los vecinos y visitantes?

R.- Contamos con 20 participantes centrados en el producto local y comarcal: Huevos y aceite ecológicos, embutidos, quesos, miel, artesanía y productos taurinos.

Además, se pudo catar el vino y el aceite de la cooperativa local.

Fue una gran jornada, con una gran asistencia de público, entre los que contamos con diferentes diputados de gobierno de la Diputación Provincial, donde pudimos dar a conocer la calidad de nuestros productores.

El alcalde de Villarino, Matías Martín y la concejala de Cultura, Belén Maldonado en la Plaza Consistorial de la localidad salmantina transformada con motivo de las fiestas patronales en Plaza de Toros. EE.

P.- En el apartado cultural y de ocio, ¿Cómo se han estructurado las noches de fiesta?

R.- Tuvimos primero la experiencia de las Noches de Cultura gracias al apoyo de la Diputación de Salamanca, con cine, teatro y folclore.

Y para las verbenas patronales volvemos a traer orquestas punteras en el panorama nacional como La Huella o Pikante, junto con los debuts de Radar, Nuevo Tango y la orquesta Princesa.

P.- Para los niños y jóvenes, ¿Cuáles son las principales propuestas?

R.- Repetimos por segundo año el taller de Mini Chef por su enorme éxito, tenemos talleres de elaboración de jabón, el campeonato de futbito ampliado a más equipos y la suelta de 'mini bueyes', donde repetimos con la misma ganadería del año pasado por lo bien que funcionó.

P.- ¿Qué mensaje final le gustaría trasladar a todo el pueblo de Villarino?

R.- Que estos días nos permitan crear nuevos recuerdos, fortalecer los lazos que nos unen y disfrutar de todo lo que nuestro pueblo tiene para ofrecer.

Agradezco a los vecinos y visitantes su contribución para mantener viva la esencia y el espíritu de Villarino.

¡Viva Villarino y viva San Roque!