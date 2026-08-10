Identificado el sospechoso de provocar varios fuegos en el barrio de Puente Ladrillo de Salamanca

Comisaría de la Policía Local de Salamanca en la Avenida de La Aldehuela. Ayto. Salamanca.

La Policía Local de Salamanca ha cazado al presunto responsable de los fuegos que sobresaltaron al barrio de Puente Ladrillo el pasado mes de julio. Los agentes ya han enviado el atestado al juzgado para que investigue los hechos y depure responsabilidades.

La investigación arrancó tras registrarse tres incendios en solares de la misma zona en apenas dos semanas: el primero ardió el 7 de julio, y los dos siguientes se produjeron de forma casi consecutiva los días 15 y 16.

La frecuencia y cercanía de los focos encendieron las alarmas sobre la intencionalidad de las llamas.

Los fuegos generaron densas humaredas en las inmediaciones de varias viviendas, obligando a los servicios de emergencia a desplegar medidas preventivas para proteger a las familias del vecindario.

Tras seguir la pista de las pruebas, los agentes lograron identificar al sospechoso y poner las actuaciones en manos de la Justicia.