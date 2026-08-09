Investigan el hallazgo de un cadáver parcialmente sumergido en una fuente de Salamanca

Agentes de la Policía Nacional han iniciado una investigación después del hallazgo este domingo, 9 de agosto, del cadáver de un hombre de unos 40 años que estaba parcialmente sumergido en una fuente de la Avenida de la Merced de Salamanca.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, se ha solicitado asistencia sanitaria a las 08:03 horas para esta persona que podría estar inconsciente y parcialmente dentro de la fuente, a la altura del parque municipal de bomberos.

El aviso se ha dado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional y al servicio de emergencias de Sacyl, que ha movilizado distintos medios.

Finalmente, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del hombre de unos 40 años, mientras que el Cuerpo Nacional de Policía trata ahora de esclarecer las circunstancias de la muerte.