Villarino de los Aires, las fiestas de 'la puerta' de Las Arribes: actividades, alegría, tradición y una gran feria alimentaria

Se acerca el ecuador del agosto, toda España estalla en un vergel festivo. Verbenas, toros, juegos infantiles, charangas, la esencia española manifestada en el tercer mandamiento del credo cristiano católico: santificarás las fiestas.

Eso que saben hacer muy bien por San Roque en la vieja comarca de La Ribera, concretamente en Villarino de los Aires, el pueblo conocido como 'la puerta de Las Arribes', el mismo de la letra de la canción del 'burro del tío Silguero', una canción de narrativa histórica entonada en todos los países de lengua hispana.

Villarino, situado en la frontera natural con Portugal, frente a los vecinos 'jariegos' de Fermoselle, dividiendo el Duero, donde el Tormes descarga sus aguas en un cauce único que llega hasta Oporto.

Las fiestas en honor al santo del 'perro sin rabo' se traducen en un ambiente repleto de actividades, de alegría y tradición, que llegan a todas las edades y todos los gustos, con actos pensados para que nadie se sienta excluido durante casi tres semanas de intensa convivencia.

La orquesta Princesa en Villarino de los Aires. Miriam M.V.

Las actividades culturales que precedieron a las fiestas, arrancaron el pasado sábado 1 de agosto, con la gran tirada al plato en el campo de tiro local, alcanzarán los días de toros, pasando antes por la I Feria Alimentaria Villarino 'Tierra de Sabores'.

Además del regreso del Toro de Cajón, de la mano de la empresa Talento Castellano y se prolongarán hasta el miércoles 19 con la tradicional comida de la carne de toro en las pistas deportivas exteriores.

Se despliega un calendario cargado de cultura, música, deporte, festejos taurinos y la devoción que envuelve los actos religiosos en honor al patrón del municipio.

San Roque simboliza la esperanza y la fe para los habitantes de Villarino, un territorio que históricamente ha tenido en la vid una de sus principales fuentes de riqueza, como bien atestiguan los bancales esculpidos en las laderas del Duero y del Tormes y sus célebres bodegas subterráneas.

La celebración religiosa representa uno de los momentos más esperados y emotivos de todo el verano.

Procesión de San Roque. Miriam M.V.

El domingo 16 de agosto, día grande del patrón, las calles del pueblo se impregnarán del aroma de los pasacalles con tamborileros que arrancarán a mediodía, acompañados por la comitiva de mayordomos y autoridades desde la residencia.

La misa solemne y la posterior procesión en honor a San Roque lograrán abarrotar el templo y las calles principales, reuniendo tanto a los vecinos habituales como a los cientos de hijos del pueblo que regresan cada agosto desde diversos puntos de la geografía española.

Tras los actos solemnes, la tarde dará paso al encuentro cultural con los escritores Concepción Guinaldo y Benito González, como preludio a las actuaciones del Dúo Reflejos y la gran verbena nocturna con la Orquesta Radar.

Antes de alcanzar los días centrales de la fiesta, el ayuntamiento ha diseñado una intensa agenda deportiva, cultural y gastronómica para calentar motores. El lunes 10 será el turno de los más pequeños con un taller infantil de jabones artesanales.

Cartel de la I Feria Alimentaria 'Villarino Tierra de Sabores'. Villarino de los Aires.

La oferta cultural y gastronómica vivirá un hito destacado el sábado 8 de agosto con la celebración de la I Feria Alimentaria 'Villarino Tierra de Sabores' en el polideportivo municipal, complementada por la tarde con parques infantiles e hinchables para el público familiar.

La música en directo y las veladas al aire libre serán otro de los grandes motores de las noches estivales.

Tampoco faltará el toque astronómico, que el miércoles 12 de agosto reunirá a vecinos y visitantes en el poblado La Rachita para participar en la observación guiada del gran eclipse solar 'Bajo el cielo de las Arribes'.

El estallido definitivo del ambiente festivo llegará la noche del jueves 13 de agosto con el multitudinario desfile de peñas, donde se premiará a la pancarta y la vestimenta más originales, dando paso al pregón oficial, la presentación del Corte de Honor y el inicio del baile con la Orquesta Malasia.

A partir de esa jornada, el color de las peñas, el bullicio de las prestigiosas charangas como El Tropezón, La Movida o El Flow y el sonido de las verbenas tomarán por completo el pulso de la localidad.

Los festejos taurinos, elemento irrenunciable del patrimonio festivo de Villarino, concentrarán la atención durante cuatro jornadas apasionantes.

El viernes 14 de agosto se celebrará el primer encierro, desde los corrales de San Amaro, bajando por las cigüeñas, la calle La Cumbre y con el remate en la Plaza, sucedido por la tradicional vaquilla y el encierro infantil con mini bueyes, para dar paso por la tarde a la gran novillada con reses de la ganadería La Campana y una velada nocturna a cargo de la Orquesta La Huella.

El ciclo taurino continuará el lunes 17 y el martes 18 con nuevos encierros matinales y sendas novilladas por las tardes, con los bravos de los hierros Vellosino y Valrubio, rematando las noches con los espectáculos de las orquestas Pikante y Princesa.

El punto final a diecinueve días ininterrumpidos de celebración lo pondrá la tradicional comida de la carne de toro el miércoles 19 de agosto a las ocho y media de la tarde en las pistas deportivas.

Toro de Cajón de Villarino de los Aires 2026. Talento Castellano.

Este banquete popular sirve cada año como punto de encuentro vecinal para despedir las fiestas patronales de San Roque, renovar los lazos de convivencia y comenzar la cuenta atrás para el próximo verano en Villarino de los Aires.