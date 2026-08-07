Guijuelo ya huele a fiesta

Hay un momento del verano en el que Guijuelo deja de mirar el calendario y comienza a escuchar el latido de sus calles.

Es el instante en que las peñas desempolvan sus camisetas, las plazas empiezan a llenarse de escenarios, las verbenas afinan sus primeros acordes y el olor inconfundible del ibérico se mezcla con el ambiente festivo que anuncia la llegada de las fiestas patronales.

Durante unos días, el municipio chacinero cambia su ritmo cotidiano de arduo trabajo diario para abrazar una celebración que va mucho más allá del ocio.

Las fiestas son el espejo en el que Guijuelo se reconoce cada año: una mezcla de tradición y sus toros, devoción, cultura, música y hospitalidad que reúne a vecinos, familias y cientos de personas que regresan para reencontrarse con sus raíces.

Así como los cientos que acuden de los pueblos de la comarca.

En una villa acostumbrada a mirar al futuro desde la fortaleza de su industria cárnica y el Jamón Guijuelo como su producto estrella, las fiestas representan también un viaje a la memoria.

Son el momento en el que las generaciones vuelven a encontrarse alrededor de una plaza, de una procesión, de una verbena o de un festejo taurino. Son los días en los que los abrazos sustituyen a la distancia, las conversaciones recuperan el tiempo perdido y el pueblo vuelve a sentirse pueblo.

Guijuelo se dispone, una vez más, a vivir sus días grandes.

Y lo hace con la convicción de que las mejores fiestas no son solo las que ofrecen un amplio programa de actividades, sino aquellas capaces de emocionar, de fortalecer los lazos entre vecinos y de recordar que la verdadera esencia de un pueblo siempre se encuentra en las personas que lo hacen vivir.

El multitudinario chupinazo

Todo comienza en la tarde del viernes, 14 de agosto, cuando desde el escenario de la Plaza Mayor, el alcalde, Roberto Martín, lance el chupinazo ante una abarrotada, festiva y alegre plaza llena con las decenas de peñas locales que bailan a su ritmo y al son de los dj´s y las charangas.

A partir de ese momento, llega por la noche el pregón y la proclamación de reina y damas de las fiestas, a lo que sigue la primera verbena al ritmo de la orquesta PIKANTE.

Los días siguientes están dedicados a la Patrona, la Virgen de la Asunción, por la tarde la corrida de toros con la ganadería de El Pilar y los matadores El Fandi, Emilio de Justo y Marco Pérez, para rematar el día con el grupo LA HUELLA.

El domingo 16 será la corrida de rejones con toros de San Pelayo y Capea para los caballeros, Sergio Galán, Guillermo Hermoso de Mendoza y Víctor Herrero. Ya para la verbena llega el turno de la orquesta VULKANO.

El lunes 17 comienza con VAQUILLAS DEL AGUARDIENTE. En la plaza de toros. 8:30 h. DESAYUNO DE FIESTAS. Junto a la plaza de toros. Imprescindible llevar ticket; se puede recoger en el Ayuntamiento desde el 3 al 12 de agosto.

Donativo 2€. A las 18:30 h. NOVILLADA SIN PICADORES, de la Escuela Taurina de la Diputación de Salamanca, para los novilleros Íñigo Norte y Samuel Berdejo, con novillos de la ganadería de Casasola.

Toros en Guijuelo. Luís Falcón.

La verbena nocturna le corresponde amenizarla a la orquesta TANGO.

El martes 18, 19:00 h. acapara un ENCIERRO INFANTIL DE MINI BUEYES. El festejo estará amenizado por la Charanga La Clave. Salida desde la plaza Julián Coca, pasando por las calles Gabriel y Galán, el túnel, Nueva, Zafiro, Luna, Sol y llegada a plaza de toros.

A las 20:00 h. CHALA2, espectáculo de humor, por CONCEDECLOWN. En la plaza de Castilla y León. Ya a las 22:30 h. XI FESTIVAL COMEDY GUIJUELO, con José Campoy, Joseba y presentado por David César. En la plaza Julián Coca. Y a partir de media noche llega la verbena con la orquesta OLYMPUS.

Finalmente, el miércoles 19 de agosto, De 12:00 h. a 14:00 h. JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS EN LAS ATRACCIONES DE LA FERIA. En el parking del Jamón. A las 13:00 h.

Salida de autobuses al recinto ferial, PARA LOS MAYORES, desde la plaza Constitución-plaza de toros y la calle Chinarral-Hogar del Jubilado. Por la tarde con regreso en las mismas paradas. A las 14:00 h. COMIDA HOMENAJE A NUESTROS MAYORES DE 65 AÑOS.

En el Recinto Ferial. Imprescindible llevar invitación; se puede recoger en el Ayuntamiento desde el 3 al 14 de agosto.

A continuación, BAILE con el Trío Noches de Luna. En el Recinto Ferial.

A las 18:30 h. CORRIDA DE TOROS para Daniel Luque, Borja Jiménez y Manuel Diosleguarde, con toros de la ganadería de Vellosino. El festejo estará amenizado por la Banda de Alba de Tormes y la Charanga La Clave.

A continuación, a las 20:30 h. CENICIENTA, EL MUSICAL, por Candileja Producciones. En la plaza Julián Coca. Y, para cerrar las fiestas de Guijuelo 2026, a las 24:00h verbena con la orquesta PARÍS DE NOIA. En la plaza Mayor.