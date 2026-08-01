Villamayor estrena una Semana Cultural para abrir seis días de fiestas y actividades: del circo a la Color Party

El Ayuntamiento de Villamayor ha preparado un amplio programa de actividades culturales, deportivas y festivas que se desarrollará entre el 10 y el 16 de agosto con motivo de la festividad de la Virgen de la Asunción.

La principal novedad de este año es la transformación del tradicional ciclo de Noches de Verano en una Semana Cultural.

Se trata de una fórmula con la que el Consistorio busca concentrar toda la programación previa a las fiestas en un único periodo para favorecer una mayor participación vecinal.

La decisión responde a la experiencia de ediciones anteriores, cuando la distribución de las actividades entre varios fines de semana dificultaba mantener una asistencia constante.

Con este nuevo formato, la Concejalía de Cultura y Festejos pretende convertir esa semana en el preludio de los días grandes de las fiestas patronales y ofrecer una programación continua tanto para los vecinos como para quienes regresan al municipio durante sus vacaciones de verano.

El programa mantiene su carácter familiar y está pensado para públicos de todas las edades.

Además de los residentes habituales, las actividades buscan convertirse en un punto de encuentro para las numerosas personas vinculadas a Villamayor que aprovechan el verano para reencontrarse con familiares, amigos y vecinos.

La Semana Cultural arrancará el lunes 10 de agosto con una tarde infantil de pintacaras y tatuajes en el Frontón Municipal.

La plaza de España tomará el relevo durante las noches del martes, miércoles y jueves con distintos espectáculos de clown, humor y circo dirigidos a todos los públicos.

La programación previa culminará el jueves 13 con la tradicional cuelga de banderines, que estará amenizada por la charanga Queloques y servirá como anuncio del inicio de las jornadas centrales de las fiestas.

A partir del viernes 14 de agosto, la actividad festiva se intensificará con competiciones deportivas, juegos de agua para los más pequeños, la merienda interpeñas y diversas actuaciones musicales en el recinto ferial.

El sábado 15, festividad de la Virgen de la Asunción, concentrará algunos de los actos más destacados del programa.

La jornada incluirá acceso gratuito a las piscinas municipales, una marcha cicloturista, la misa en honor a la patrona, una paella popular, actividades infantiles, torneos deportivos, la Color Party y la actuación de la discoteca móvil DC3.

Las celebraciones concluirán el domingo 16 de agosto con una intensa jornada en la que se sucederán actividades de piragüismo, tiro con arco y un tobogán acuático, además de las finales del torneo de frontón.

Como broche cultural tendrá lugar el XXIV Certamen Folclórico Nicomedes de Castro, una cita ya consolidada en el calendario estival de Villamayor y uno de los eventos con mayor tradición del municipio.

El programa

Lunes 10 de agosto

De 17:00 a 20:00 horas. Pintacaras y tatuajes.

Lugar: Frontón Municipal.

Martes 11 de agosto

22:00 horas. Espectáculo de clown “Chala2”, de la compañía Concedeclown.

Lugar: plaza de España.

Miércoles 12 de agosto

22:00 horas. Espectáculo “El Payaso Loco”.

Lugar: plaza de España.

Jueves 13 de agosto

22:00 horas. Circo “Aire”, de la compañía Circo Activo.

Lugar: plaza de España.

22:30 horas. Cuelga de banderines, acompañada por la charanga Queloques.

Salida: Aula de Cultura.

Viernes 14 de agosto

16:00 horas. Semifinales del torneo multideportivo.

Lugar: Pabellón Dori Ruano.

17:30 horas. Juegos de agua infantiles.

Lugar: bajada del colegio Ciudad de los Niños.

19:00 horas. Semifinales del torneo de frontón.

Lugar: Frontón Municipal.

20:00 horas. Merienda inter peñas para todo el pueblo, preparada por las peñas.

Lugar: pistas de petanca del parque Anantapur.

Cada peña deberá llevar su propia bebida.

23:45 horas. Macrodiscoteca Pandora.

Lugar: recinto ferial.

Fiestas Villamayor agosto 2026 Cedida

Sábado 15 de agosto – Día de piscina gratuita

9:30 horas. Marcha cicloturista.

Salida: Pabellón Dori Ruano.

Inscripciones gratuitas hasta el 12 de agosto, necesarias para la cobertura del seguro, en tecnicodecultura@villamayor.es.

12:30 horas. Misa.

Lugar: iglesia parroquial.

14:00 horas. Paella, acompañada de hinchables y DJ.

Organiza: Piscinas Municipales de Villamayor.

Venta de tickets en las piscinas municipales.

16:00 horas. Final del torneo multideportivo.

Lugar: Pabellón Dori Ruano.

16:30 horas. Torneos de cartas: tute, remi, mus y chinchón.

Lugar: Piscina Municipal.

20:00 horas. Color Party. Se recomienda llevar camiseta blanca.

Lugar: calle Licenciado Vidriera, junto al Pabellón Dori Ruano.

23:45 horas. Discoteca DC3.

Lugar: recinto ferial.

Domingo 16 de agosto

10:00 horas. Actividad de piraguas.

Lugar: junto al puente Gudino.

Inscripciones en yomaranevents@gmail.com o en el teléfono 625 614 078, facilitando el nombre y el DNI de los participantes.

10:00 horas. Jornada de puertas abiertas de arqueros.

Lugar: Camino Bajo de Villares.

18:00 horas. Tobogán acuático. Los participantes podrán llevar su propia colchoneta.

Lugar: bajada del Pabellón Dori Ruano.

19:00 horas. Finales del torneo de frontón.

Lugar: Frontón Municipal.

20:30 horas. XXIV Certamen Folclórico Nicomedes de Castro.

Lugar: plaza de España.

23:00 horas. Discoteca móvil Alyma Show.

Lugar: recinto ferial.