El Ayuntamiento activa ‘Comercios con Alma’ para llevar los valores de la Escuela de Salamanca a las tiendas
La campaña combinará una instalación urbana en la calle Zamora, acciones en los barrios y sorteos de bonos de compra para impulsar el comercio local.
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El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha este 31 de julio la campaña ‘Comercios con Alma’, una iniciativa para promocionar el comercio de proximidad de toda la ciudad, con especial atención a los barrios, y vinculada al V Centenario de la Escuela de Salamanca.
La propuesta conecta valores como la solidaridad, la igualdad, la justicia, la libertad o la fraternidad con el día a día de los establecimientos salmantinos. Para ello combinará una instalación urbana en la calle Zamora, una campaña digital y acciones participativas.
La calle Zamora acoge hasta el 19 de septiembre una instalación de banderas con la imagen creada para conmemorar el V Centenario. Además, la campaña trasladará a los barrios los doce valores de la Escuela de Salamanca a través de historias y experiencias de comercios locales.
Vecinos y visitantes podrán compartir fotografías en redes sociales entre el 3 de agosto y el 19 de septiembre, con sorteos de bonos de compra. La iniciativa se completará del 8 al 16 de septiembre con la Ruta ‘Comercios con Alma’, que entregará regalos por compras superiores a 20 euros en establecimientos adheridos a SaldeCompras.
El concejal de Comercio, César Gómez-Barthe, ha reafirmado el compromiso municipal con el comercio local y su papel como motor económico y social de Salamanca.