El Ayuntamiento activa ‘Comercios con Alma’ para llevar los valores de la Escuela de Salamanca a las tiendas

El Ayuntamiento de Salamanca pone en marcha este 31 de julio la campaña ‘Comercios con Alma’, una iniciativa para promocionar el comercio de proximidad de toda la ciudad, con especial atención a los barrios, y vinculada al V Centenario de la Escuela de Salamanca.

La propuesta conecta valores como la solidaridad, la igualdad, la justicia, la libertad o la fraternidad con el día a día de los establecimientos salmantinos. Para ello combinará una instalación urbana en la calle Zamora, una campaña digital y acciones participativas.

La calle Zamora acoge hasta el 19 de septiembre una instalación de banderas con la imagen creada para conmemorar el V Centenario. Además, la campaña trasladará a los barrios los doce valores de la Escuela de Salamanca a través de historias y experiencias de comercios locales.

Vecinos y visitantes podrán compartir fotografías en redes sociales entre el 3 de agosto y el 19 de septiembre, con sorteos de bonos de compra. La iniciativa se completará del 8 al 16 de septiembre con la Ruta ‘Comercios con Alma’, que entregará regalos por compras superiores a 20 euros en establecimientos adheridos a SaldeCompras.

El concejal de Comercio, César Gómez-Barthe, ha reafirmado el compromiso municipal con el comercio local y su papel como motor económico y social de Salamanca.