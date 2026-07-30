Más sostenibles y con wifi: llegan los dos nuevos autobuses que recorrerán Villamayor y Santa Marta de Tormes

Los nuevos autobuses son vehículos híbridos Mercedes-Benz Citaro Hybrid de doce metros y piso bajo integral, Cedida

El transporte metropolitano de Salamanca sigue renovando su flota. Desde este jueves, las líneas que conectan la capital con Villamayor y Santa Marta de Tormes cuentan con dos nuevos autobuses híbridos.

Los nuevos vehículos son modelos Mercedes-Benz Citaro Hybrid de doce metros y piso bajo.

Pueden llevar hasta 105 pasajeros. Tienen doble rampa para personas con movilidad reducida, sistema de arrodillamiento, wifi gratis, puertos USB, aire acondicionado fuerte y un sistema de filtrado de aire con filtros antivirales.

La apuesta también incluye un aspecto medioambiental.

Los nuevos autobuses usan tecnología híbrida y motores que funcionan con combustibles renovables HVO. Esto ayuda a bajar en un 22% las emisiones de gases de efecto invernadero.

La seguridad es otro aspecto que han mejorado. Incluyen asistentes para detectar peatones y el ángulo muerto, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga del conductor, control de estabilidad y alcoholímetro integrado, entre otros sistemas.

La incorporación de estos vehículos es parte del plan de modernización del transporte público que promueve la Junta de Castilla y León.

También forma parte del modelo Buscyl. Este modelo permite que las personas empadronadas en la Comunidad viajen gratis y sin límite en las líneas metropolitanas e interurbanas que son propiedad de la autonomía.

Según los datos que ha dado la Junta, el sistema Buscyl ya ha registrado más de 15,5 millones de viajes en Castilla y León. Cerca de cinco millones son de la provincia de Salamanca. Además, allí se han entregado más de 156.000 tarjetas QR para usar este servicio.

"El transporte interurbano es un servicio básico para unir municipios y hacer más fáciles los viajes diarios", dijo Eloy Ruiz. Afirmó que la renovación de la flota seguirá en los próximos meses.