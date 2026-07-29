Salamanca alza la voz contra el acoso escolar: el Ayuntamiento, la USAL y Ascbyc organizan un gran congreso internacional

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades del Ayuntamiento de Salamanca, Miryam Rodríguez, y la presidenta de la Asociación Salmantina Contra el Bullying y el Ciberbullying (Ascbyc), Carmen Guillén, han presentado este miércoles el primer Congreso Internacional Científico-Cultural y de Transferencia Social 'Acoso escolar. Voces contra el silencio'.

El evento tendrá lugar el 6 y 7 de noviembre en el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca.

Promovido con motivo del décimo aniversario de la asociación, este congreso reunirá investigación, práctica profesional, experiencia asociativa, acción institucional y participación ciudadana para analizar el acoso escolar y el ciberacoso desde perspectivas educativas, sociosanitarias, jurídicas, tecnológicas y comunitarias.

De esta forma, busca transformar el conocimiento generado en propuestas aplicables a los centros educativos, así como promover comunidades educativas inclusivas, participativas, seguras y libres de violencia, con atención a las desigualdades y situaciones de especial vulnerabilidad.

Entre los ponentes ya confirmados destacan Byron Titus, auditor internacional de American Correctional (Estados Unidos); Francisco Enrique Varela, catedrático en cursos para policía, peritos y fiscales de México; y César Bona, experto internacional en Educación Humanista.

Durante dos días se abordarán temas, entre otros, como la labor invisible del agente tutor, la respuesta sociosanitaria ante el acoso escolar, nuevas formas de violencia entre iguales a través de las redes sociales, nuevas investigaciones y experiencias frente al acoso escolar.

El congreso concluirá con el reconocimiento a 'Embajadores contra el bullying' y con la lectura de la Declaración de Salamanca contra el Acoso Escolar.

El programa de conferencias y mesas redondas se completará con una exposición durante el mes de noviembre integrada por cerca de un centenar de obras originales realizadas en cartón-piedra por estudiantes de la Facultad de Bellas Artes.

La inscripción se podrá realizar hasta el 4 de noviembre a través de la plataforma de la USAL https://vaporetto.usal.es/preactform/detalleCurso?codigo_curso=6839&ano_academico=2026&convocatoria=1, con un total de 160 plazas oficialmente certificadas por Formación Permanente de la Universidad de Salamanca.

La inscripción tendrá un coste de 65 euros para población general (130 plazas) y 35 euros para estudiantes (30 plazas), con certificado de asistencia y 12 créditos, que se expedirán a quienes cumplan los requisitos de participación y control de presencia establecidos.

La inscripción, además del acceso general a conferencias, mesas y áreas de exposición, facilita materiales como una bolsa, programa de mano, cuaderno, bolígrafo y acreditación, y permite el acceso a un 'coffee break' el 6 de noviembre y al cóctel de clausura el 7 de noviembre.

Colaboración municipal con Ascbyc

Miryam Rodríguez destacó la colaboración municipal para el desarrollo de actuaciones dirigidas a la prevención, sensibilización y detección de situaciones de acoso escolar en todas sus variantes.

Esta actuación transversal, que refuerza la labor de otras administraciones, docentes y asociaciones para ayudar tanto a las víctimas de esta lacra social como a sus familiares, se desarrolla a través de la Escuela de Familia.

Ello con acciones preventivas y de intervención para la prevención del acoso y evitar comportamientos que puedan desencadenar daños físicos o psicológicos; de la Escuela de Salud, donde se aborda la problemática desde el bienestar emocional de los y las más jóvenes; y de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes en el ámbito de la educación.

La concejala de Familia recordó iniciativas como el ‘Semáforo contra la violencia’, el programa ‘Abordaje de la violencia entre iguales’ para cerca de 900 alumnos cada curso y otros talleres en materia de convivencia que se ofrecen a los centros educativos.

Además, el convenio municipal con Ascbyc trabaja la denominada ‘justicia restaurativa’, de manera que la persona agresora también sea capaz de reconocer que determinados comportamientos o conductas son acoso.