El Ayuntamiento de Salamanca licita las obras de la primera fase del corredor verde alrededor de La Aldehuela

La ciudad deportiva de La Aldehuela, en la ciudad de Salamanca Ayuntamiento de Salamanca

El Ayuntamiento de Salamanca ha iniciado el proceso de licitación de las obras de la primera fase del gran corredor verde alrededor de la Ciudad Deportiva de La Aldehuela.

Esta dará continuidad a las actuaciones realizadas en la ribera del Tormes, por el Ayuntamiento de Cabrerizos a lo largo del cauce del río y por el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes en la Isla del Soto.

Tras el impulso efectuado por la Diputación de Salamanca con la construcción de las primeras instalaciones en la década de los años 80 y la Ciudad Deportiva impulsada por el Ayuntamiento, constituye una zona recreativa y un pulmón verde que es un claro ejemplo del nuevo modelo de ciudad que demanda la sociedad a raíz de la pandemia de Covid-19, con espacios amplios y saludables.

Una línea en la que el Consistorio viene trabajando de forma pionera con Savia Red Verde, la Estrategia de Infraestructura Verde y Biodiversidad de Salamanca.

El Ayuntamiento de Salamanca ya ha mejorado los entornos y los equipamientos de este cruce de caminos mediante el acondicionamiento de la Cañada de la Aldehuela y su continuidad por el Camino de los Frailes.

Así como con la construcción de un carril bici, itinerarios peatonales, un circuito para running, un carril unidireccional para vehículos y aparcamientos junto a la ribera del río.

Ahora, con un presupuesto base de 300.714,89 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses, el proyecto transcurre íntegramente por el término municipal de Salamanca y comprende el tramo del Camino del Río Primera entre la avenida de La Aldehuela, junto al acceso a la pista cubierta de atletismo, y la rotonda ya construida en el Camino de los Frailes.

Los trabajos consistirán en la construcción de un vial con una calzada bidireccional para vehículos, un carril bici y una acera peatonal, todo ello con su correspondiente red de saneamiento y drenaje.

El entronque con la avenida de la Aldehuela se realizará a través de una rotonda que permita el cambio de sentido de vehículos largos como autobuses y camiones.

La primera fase del corredor verde de la ciudad deportiva de La Aldehuela, en Salamanca Ayuntamiento de Salamanca

A mayores, para mejorar la seguridad vial tanto de las personas usuarias del próximo parking de autocaravanas como de quienes acceden con sus vehículos hasta el aparcamiento gratuito en superficie para desplazarse después hasta la Ciudad Deportiva o hasta el Recinto Ferial, se construirá una acera entre las rotondas habilitadas en el Camino de Los Frailes y la avenida de La Aldehuela.

Estas obras tendrán continuidad posteriormente en el tramo del Camino del Río Primera entre la pista cubierta de atletismo y la ribera del río Tormes, a través de los términos municipales de Cabrerizos y Salamanca.

En total, con ambas fases se habilitará un tramo de carril bici con una longitud de 267 metros y una senda peatonal donde se colocarán 15 bancos y 15 papeleras.

La primera fase del corredor verde de la ciudad deportiva de La Aldehuela, en Salamanca Ayuntamiento de Salamanca

También se instalarán 12 luminarias con tecnología energéticamente eficiente y se plantarán 21 árboles, que se suman a 69 plantados en la Cañada de La Aldehuela y el Camino de los Frailes, y más de 300 en el aparcamiento en superficie gratuito.

Nuevas zonas WiFi

El Ayuntamiento de Salamanca ampliará la red municipal de espacios públicos con acceso a internet a través de WiFi con la instalación de 14 nuevas zonas en los barrios del noroeste de la ciudad, que se suman a las 22 zonas ya existentes en plazas, parques y edificios municipales.

Esta iniciativa está incluida en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘CoNEcta Salamanca’, centrado en los barrios de Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que forma parte de la Estrategia de Desarrollo Integrado Local (EDIL) de la ciudad, materializada en su Agenda Urbana.

Puntos WiFi exteriores 'CoNEcta Salamanca' Ayuntamiento de Salamanca

Está cofinanciada por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), cuyo objetivo es fomentar el desarrollo sostenible y la cohesión económica, social y territorial de Salamanca, en el marco del Programa Operativo Plurirregional del Fondo Europeo de Desarrollo Regional.

Para el desarrollo de ‘CoNEcta Salamanca’, el Ayuntamiento contará con un presupuesto total de 15.227.851 euros de los que el 60 por ciento son aportados por el Feder.

Con un presupuesto base de licitación de 300.795,35 euros, el proyecto tiene como finalidad mejorar la conectividad digital en espacios públicos interiores y exteriores, garantizando un servicio fiable, seguro y de calidad para reducir la brecha digital y mejorar la integración de todos los ciudadanos al tiempo que se actualizan los servicios que ofrece la administración electrónica.

Puntos WiFi interiores 'CoNEcta Salamanca' Ayuntamiento de Salamanca

En concreto, los espacios exteriores con acceso WiFi serán los parques de Garrido, Chinchibarra, Salesas y Würzburg, la plaza de Barcelona, el Jardín de los Gozos y las Sombras, la plaza de la Biblioteca Torrente Ballester y el futuro Centro de Innovación Juvenil que se construirá en la actual Casa de la Juventud de Garrido.

Por su parte, los espacios interiores se corresponden con la Biblioteca Torrente Ballester, el Archivo Municipal, el Centro de Innovación Juvenil y la Escuela Municipal de Música y Danza Santa Cecilia, además de mejorarse la conexión en el Centro de Mayores Tierras Charras y el Centro Municipal Integrado (CMI) Julián Sánchez ‘El Charro’.

Todos ellos contarán con su correspondiente señalización identificativa para que los ciudadanos conozcan la existencia de WiFi gratuito.

'CoNEcta Salamanca'

El Plan de Actuación Integrado de la zona noreste de la ciudad, 'CoNEcta Salamanca', se centra en la renaturalización de los espacios urbanos; la mejora de la eficiencia energética de diferentes espacios y el fomento de la integración social y la igualdad de oportunidades.

También en el impulso del relevo generacional en los negocios; la reducción de la brecha digital; la lucha contra la vulnerabilidad social; y la mejora de la accesibilidad.

La elección de los barrios Garrido Norte y Sur, Chinchibarra, Estación y Salesas, que aglutinan a 33.509 habitantes, corresponde a que un requisito imprescindible para optar a estos fondos europeos es aplicar el plan en una zona muy concreta de Salamanca.

Ello con unas características singulares que justifiquen una actuación integrada de desarrollo urbano desde los puntos de vista social, económico, ambiental y urbanístico.