El Ayuntamiento de Salamanca inicia la renovación de dos kilómetros de tuberías en 15 calles de la ciudad

El Ayuntamiento de Salamanca continúa renovando la red de abastecimiento de agua en los barrios de la ciudad para prevenir la rotura de tuberías y mejorar la calidad del servicio que se presta a los ciudadanos.

Así lo ha destacado hoy el alcalde, Carlos García Carbayo, durante una visita a las obras que han comenzado en el Camino de las Aguas, entre el paseo del Rollo y la calle Jorge Ibor, y entre las calles Villaviciosa y Quintero, dando continuidad a las mejoras realizadas en 2025 entre las calles Jorge Ibor y Villaviciosa.

Se trata de una de las quince calles de los barrios Prosperidad, Blanco y Puente Ladrillo cuyas tuberías se renovarán durante las próximas semanas con una inversión total en torno a 730.000 euros.

En el caso de los barrios Blanco y Puente Ladrillo, las obras están cofinanciadas en casi un 80% por la Junta de Castilla y León a través del Fondo de Cooperación Económica Local General de la Consejería de la Presidencia.

En total, son dos kilómetros del Camino de las Aguas en Prosperidad; la calle Nueva Guinea en Puente Ladrillo; y las calles San Luis Gonzaga, Santa Tecla, Santa Bárbara, San Ignacio de Loyola, San Lucas, San Roque, Nazaret, Belén, San Felipe, Santa Inés, Buen Pastor, Regato del Anís y San Pascasio en el barrio Blanco.

En todas ellas se incluye la renovación de las acometidas domiciliarias y la instalación de bocas de riego, hidrantes contraincendios, ventosas cuando resulte necesario, así como pozos de limpia y desagüe.

Carbayo recordó que antes de final de año se renovarán otros dos kilómetros de tuberías de 20 calles de los barrios Pizarrales, Garrido, San Cristóbal, San Esteban y Fontana, actualmente en proceso de contratación con un presupuesto base de licitación total de 652.095,24 euros. Y en la actualidad se acomete la renovación de tuberías en la calle Libreros y en el barrio La Vega.

De esta forma, la renovación de tuberías ya comprometida durante el actual mandato supera los 20 kilómetros de longitud en 110 calles, dando continuidad al periodo entre 2019 y 2023, cuando se renovaron cerca de 21,5 kilómetros de tuberías en 106 calles de la ciudad.

Por tanto, como puntualizó el alcalde, este mandato ya se ha batido el récord histórico en el número de calles que tendrán renovadas redes de abastecimiento de agua y con los proyectos previstos para 2027 también se batirá el récord histórico de un mandato municipal en el número de kilómetros renovados.

Carbayo destacó además que la renovación de la red de abastecimiento de agua no sólo permite reducir las averías y aumenta en dieciséis años la vida útil de las tuberías, sino que también, a través del sistema de Gestión Activa de Presiones, se propicia un importante ahorro en la producción de agua.

Desde la puesta en marcha del GAP en 2017, el ahorro neto total es superior a 20,5 millones de metros cúbicos, una cantidad que equivale al consumo de agua de toda la ciudad de Salamanca durante trece meses. Por su parte, las averías fueron en el primer semestre de 2026 un 37% menos que en el mismo periodo de 2025 y un 62% menos respecto al año 2017.