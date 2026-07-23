Mañueco ensalza la "valentía" de Javi Gallo, el primer niño de CyL en recibir el tratamiento para la 'piel de mariposa'

El niño salmantino Javi Gallo junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, este jueves Rubén Cacho ICAL

El niño salmantino Javi Gallo será el primer paciente en Castilla y León en recibir el tratamiento Vyjuvek para la epidermólisis bullosa distrófica, conocida como 'piel de mariposa'.

En la mañana de este jueves el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, recibió al pequeño en la sede de la Presidencia, en Valladolid.

Tras el encuentro le dedicó unas palabras en su perfil de la red social X, donde afirmó haber compartido un momento "muy especial" con Javi y su familia. "Su fuerza, sonrisa y valentía nos contagian a todos", expresó Mañueco.

Además, detalló que será uno de los primeros en España en recibir este tratamiento "innovador" para la ‘piel de mariposa’ que, añadió, "permitirá mejorar su calidad de vida".

El jefe del Ejecutivo autonómico despidió su mensaje en la plataforma con un mensaje de ánimo. "¡Todo mi cariño, campeón!", afirmó.