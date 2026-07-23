El niño salmantino Javi Gallo junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, este jueves

El niño salmantino Javi Gallo junto al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, este jueves Rubén Cacho ICAL

Salamanca

Mañueco ensalza la "valentía" de Javi Gallo, el primer niño de CyL en recibir el tratamiento para la 'piel de mariposa'

El presidente de la Junta destaca que el "innovador" tratamiento Vyjuvek "permitirá mejorar su calidad de vida".

Más información: Álex Baena no se olvidó de María Caamaño y Mañueco tampoco: "El Mundial tiene un pedacito de ella"

Publicada

El niño salmantino Javi Gallo será el primer paciente en Castilla y León en recibir el tratamiento Vyjuvek para la epidermólisis bullosa distrófica, conocida como 'piel de mariposa'.

En la mañana de este jueves el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, recibió al pequeño en la sede de la Presidencia, en Valladolid.

La hermana de Miguel Ángel Blanco, Mari Mar Blanco, y el presidente de la Junta y del PPCyL, Alfonso Fernández Mañueco, se funden en un cariñoso abrazo, este sábado durante el XVI Congreso de Nuevas Generaciones en el Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid

Tras el encuentro le dedicó unas palabras en su perfil de la red social X, donde afirmó haber compartido un momento "muy especial" con Javi y su familia. "Su fuerza, sonrisa y valentía nos contagian a todos", expresó Mañueco.

Además, detalló que será uno de los primeros en España en recibir este tratamiento "innovador" para la ‘piel de mariposa’ que, añadió, "permitirá mejorar su calidad de vida".

El presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, participa en un homenaje a Dionisio García Carnero, cuando se cumple un año del fallecimiento del que fue presidente del Partido Popular de Zamora, este miércoles

El jefe del Ejecutivo autonómico despidió su mensaje en la plataforma con un mensaje de ánimo. "¡Todo mi cariño, campeón!", afirmó.