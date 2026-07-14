Investigan a un joven por liberar una especie exótica invasora en el río Águeda y difundirlo en redes: hasta dos años de cárcel

Imagen del siluro en el momento de ser liberado. A la derecha, lugar donde se produjeron los hechos Seprona

La Guardia Civil investiga a un joven de 27 años como presunto autor de un delito contra la flora y la fauna por liberar un siluro en el río Águeda, a su paso por Ciudad Rodrigo, en la provincia de Salamanca.

La actuación fue detectada después de que se difundiera en una red social un vídeo en el que aparecía una persona introduciendo el ejemplar en el medio natural.

Los agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza, Seprona, de Ciudad Rodrigo tuvieron conocimiento de la grabación el pasado 9 de julio. Tras realizar las investigaciones correspondientes, lograron identificar al supuesto responsable.

El siluro, cuyo nombre científico es Silurus glanis, está incluido en el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras.

La Guardia Civil considera que su liberación puede perjudicar el equilibrio biológico del río. Esta circunstancia agrava los hechos investigados al tratarse de una especie no autóctona catalogada como invasora.

Hasta dos años de prisión

El delito contra la flora y la fauna que se atribuye al joven puede ser castigado con penas de entre cuatro meses y dos años de prisión. También contempla multas de ocho a 24 meses.

La Guardia Civil ha recordado que la liberación de especies exóticas invasoras constituye una de las principales amenazas para la conservación de la biodiversidad.

Estas conductas pueden ocasionar graves daños al medio ambiente y derivar en responsabilidades penales. Por ello, los agentes insisten en que estos animales no deben ser devueltos ni introducidos en espacios naturales.