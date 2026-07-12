El Festival Internacional de Jazz reunirá en Salamanca a grandes artistas internacionales con 5 conciertos en el Patio Chico

El Patio Chico acogerá del 14 al 18 de julio la novena edición del Festival Internacional de Jazz organizado por el Ayuntamiento de Salamanca, que ofrecerá cinco conciertos con artistas y formaciones de referencia del panorama internacional.

La programación reunirá sobre el escenario a músicos procedentes de España, Estados Unidos, Italia, Francia, Países Bajos y Reino Unido en una nueva cita dedicada al jazz clásico y contemporáneo.

Las entradas para la zona de sillas instalada en el espacio central del Patio Chico tendrán un precio de 6 euros.

Podrán adquirirse a través de la página web de Ciudad de Cultura y en la taquilla del Teatro Liceo. El acceso al resto del recinto será gratuito hasta completar el aforo.

La inauguración del festival tendrá lugar el martes 14 de julio con la actuación de la Barcelona Jazz Orchestra, una formación integrada por 16 músicos que contará como invitado con el saxofonista estadounidense Jesse Davis, natural de Nueva Orleans.

El concierto estará dedicado a la obra de Benny Carter, una de las figuras más influyentes de la historia del jazz y uno de los grandes referentes de la época de las Big Bands.

La Barcelona Jazz Orchestra nació en 1996 y se convirtió en la primera Big Band estable de la ciudad de Barcelona.

Bajo la dirección del trombonista Dani Alonso, la formación combina la tradición del género con propuestas contemporáneas y nuevas tendencias, con el objetivo de acercar esta música a públicos diversos.

A lo largo de su trayectoria ha actuado en escenarios internacionales, incluidos grandes festivales europeos y espacios de prestigio como el Lincoln Center de Nueva York.

La segunda jornada, prevista para el miércoles 15 de julio, estará protagonizada por el pianista italiano Dado Moroni, que presentará su proyecto Dado's Oscars.

La propuesta recupera, desde una perspectiva actual, el legado de los dos tríos que hicieron célebre al pianista canadiense Oscar Peterson durante las décadas de 1950 y 1960.

Moroni estará acompañado por el contrabajista Aldo Zunino, el guitarrista australiano Dave Blenkhorn y el percusionista británico Steve Brown.

El repertorio incluirá composiciones originales de Oscar Peterson, poco habituales en los escenarios actuales, junto con versiones personales de algunos de los estándares que popularizó el pianista canadiense, con autores como George Gershwin, Duke Ellington, Cole Porter o Jerome Kern.

El jueves 16 de julio será el turno del Samson Schmitt Trio junto al acordeonista Ludovic Beier.

El guitarrista francés George 'Samson' Schmitt es uno de los principales exponentes del jazz manouche y ha formado parte de agrupaciones como 'Les Enfants de Django' y 'The Django All Stars', con las que ha recorrido escenarios de todo el mundo.

Y han tenido el honor de actuar en conocidos recintos mundialmente como el Hollywood Bowl o el Kennedy Center.

Ludovic Beier completará este concierto con un estilo que combina una sólida técnica interpretativa con el swing más tradicional y elementos característicos del jazz manouche o gypsy jazz inspirado por Django Reinhardt, una de las principales influencias de este género.

La programación continuará el viernes 17 de julio con el Peter Beets Trio y el saxofonista Gideon Tazelaar.

El pianista neerlandés Peter Beets ha desarrollado una amplia trayectoria internacional y ha compartido escenario con músicos como Chick Corea, Wynton Marsalis, Toots Thielemans, Benny Golson o Kurt Elling.

Además, ha participado en festivales de jazz de numerosos países y ha obtenido reconocimientos como el Pall Mall Swing Award, el Princess Christina Award, el Prix Martial Solal de Francia o el Concours de Solistes de Jazz de Mónaco.

Junto a él actuará Gideon Tazelaar, saxofonista tenor holandés afincado actualmente en Nueva York.

Su trayectoria destaca por un estilo inspirado en referentes como Sonny Rollins y Coleman Hawkins, que combina la improvisación clásica con un profundo dominio del bebop y el hard bop.

La clausura del festival llegará el sábado 18 de julio con la cantante británica Emma Smith.

Pese a su juventud, la artista ha desarrollado una carrera internacional que la ha llevado a actuar tanto en grandes recintos, como el O2 Arena, como en algunos de los clubes de jazz más reconocidos de Nueva York.

También ha colaborado con artistas del ámbito del pop, entre ellos Michael Bublé, Robbie Williams y Georgie Fame, además de músicos de jazz como Jeremy Pelt o Wayne Escoffery.

Emma Smith forma parte del grupo vocal The Puppini Sisters y del All Stars del histórico club Ronnie Scott's.

A lo largo de su carrera ha recibido el Rising Star Award de los London Music Awards, el premio Worshipful Company of Musicians y el reconocimiento Young Jazz Musician of the Year. Asimismo, fue finalista del Montreux Jazz Voice Competition y estuvo nominada en la categoría Jazz Vocalist of the Year de los Parliamentary Jazz Awards.