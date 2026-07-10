Una persona fallecida y dos heridos tras la salida de vía de un turismo en un pueblo de Salamanca

Una persona ha fallecido y dos más han resultado heridas y han sido trasladadas al hospital tras un accidente de tráfico en La Cabeza de Béjar, en la provincia de Salamanca, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

El suceso se ha producido en el kilómetro 395 de la A-66, a las 11:45 cuando se alertaba del accidente de un turismo que se ha salido de la vía.

Informaban de que había dos ocupantes heridos y uno de ellos está atrapado y no podía salir del turismo.

El 112 daba aviso a Guardia Civil de Tráfico, a bomberos de la diputación de Salamanca, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que envía recursos a la zona.

Finalmente, Sacyl ha informado de que en dicho accidente ha fallecido una persona y dos han sido trasladadas al hospital.