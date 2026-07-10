Más de 100 actividades con gastronomía, música y cultura convierten a Santa Marta de Tormes en gran referente festivo

Presentación de las Fiestas de Santa Marta de Tormes. Fotografía: Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes.

El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha presentado la programación de las Fiestas de Santa Marta 2026, una propuesta que se desarrollará entre el 10 de julio y el 1 de agosto.

Volverá a convertir al municipio en uno de los principales focos de actividad cultural, deportiva y festiva de la provincia gracias a un programa diseñado para todos los públicos y con actividades repartidas por numerosos espacios del municipio.

Las celebraciones arrancarán con la V Semana de la Juventud, que reunirá competiciones deportivas, torneos, actividades de ocio y propuestas dirigidas especialmente a los jóvenes, para continuar con las fiestas en honor a la Virgen del Carmen, antesala de las fiestas patronales dedicadas a Santa Marta, que concentrarán la mayor parte de la programación entre el 23 de julio y el 1 de agosto.

Durante la presentación, el alcalde de Santa Marta de Tormes, David Mingo, ha destacado que las fiestas constituyen "una de las grandes señas de identidad del municipio y un elemento fundamental para dinamizar la economía local, apoyar al comercio y a la hostelería y proyectar la imagen de Santa Marta como un municipio vivo, moderno y con una intensa actividad social y cultural".

Asimismo, ha subrayado que el programa "es el resultado de muchos meses de trabajo y de la colaboración entre el Ayuntamiento, asociaciones, peñas, clubes deportivos, colectivos culturales, empresas y numerosos vecinos que hacen posible unas fiestas abiertas, participativas y pensadas para que cada persona encuentre actividades acordes a sus intereses".

Una programación diversa y de calidad

El calendario festivo reúne propuestas de muy diferente naturaleza que abarcan desde el deporte hasta la cultura, pasando por la tradición, el patrimonio, el turismo, la gastronomía, el ocio infantil y los grandes espectáculos musicales.

Entre las actividades destacan:

La V Semana de la Juventud, con torneos de pádel, fútbol 7, basket 3x3, ajedrez, vóley agua, futbolín, ping pong, mus y diferentes campeonatos organizados junto a establecimientos y peñas del municipio.

Los actos en honor a la Virgen del Carmen, con celebraciones religiosas, visitas teatralizadas, el Festival Escenario Patrimonio y actividades culturales vinculadas al patrimonio local.

El desarrollo del festival Calleojeando, que ofrecerá durante varios días actividades de aventura en la Isla del Soto como piraguas, kayak, paddle surf, rocódromo, tirolina, karting, paintball, búsquedas del tesoro o fiestas del agua.

La XVIII Feria de Noche de Hostelería, consolidada ya como uno de los principales atractivos gastronómicos y de ocio nocturno del municipio.

Música, espectáculos y grandes citas

Uno de los ejes principales volverá a ser la música en directo, con una programación que incluye musicales, festivales, verbenas y actuaciones para todos los gustos.

El programa contempla espectáculos como Guerreras K-POP, Renovation Experience y las actuaciones de algunas de las orquestas más reconocidas del panorama nacional, entre ellas La Misión, Panorama y Tango, además de conciertos, actuaciones de folclore, danza española, flamenco, bailes latinos y numerosas propuestas escénicas.

Especial relevancia tendrá el Pregón Institucional, que este año correrá a cargo de Javi Gallo, acompañado por una actuación de danza española y flamenco protagonizada por el joven santamartino Hugo Fraile junto al pianista flamenco Lucano.

Tradición, participación y actividades familiares

Las fiestas mantendrán igualmente un importante componente tradicional con los actos religiosos en honor a la Virgen del Carmen, Santiago Apóstol y Santa Marta, además del chupinazo de inicio de las fiestas, el pregón infantil, los encierros infantiles, las actividades para niños, los homenajes a los mayores, las visitas guiadas, los festivales de sevillanas, teatro de calle y numerosas iniciativas organizadas en colaboración con asociaciones y colectivos del municipio.

La programación incorpora además inauguraciones institucionales, actividades vinculadas al comercio local, propuestas de divulgación histórica y turística, iniciativas relacionadas con el eclipse solar y nuevos espacios de promoción del patrimonio y la naturaleza de Santa Marta.

Unas fiestas que generan convivencia y actividad económica

Desde el Ayuntamiento se ha querido poner de relieve que las Fiestas de Santa Marta representan mucho más que una programación de ocio.

Cada edición atrae a miles de visitantes procedentes de toda la provincia y de otros puntos de Castilla y León, generando un importante impacto económico para la hostelería, el comercio y los servicios del municipio, al tiempo que fortalecen la convivencia vecinal y consolidan la imagen de Santa Marta de Tormes como uno de los municipios más dinámicos y atractivos del entorno de Salamanca.

El Consistorio invita a vecinos y visitantes a participar activamente en unas fiestas concebidas para disfrutar en familia, con responsabilidad y en un ambiente de convivencia, reforzando el carácter abierto, acogedor y participativo que caracteriza a Santa Marta de Tormes.