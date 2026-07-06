La fábrica de Enusa en Juzbado garantiza su actividad hasta 2036: renueva su autorización de explotación por 10 años

La Fábrica de Combustible de Enusa en Juzbado continuará en funcionamiento durante los próximos diez años, después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITERD) haya concedido una nueva autorización de explotación.

La resolución cierra el procedimiento de renovación del permiso y permite que la instalación mantenga su actividad industrial hasta 2036, al considerar que reúne las condiciones exigidas para operar con seguridad.

La decisión del Ministerio llega una vez completada la tramitación prevista para este tipo de instalaciones.

Uno de los pasos determinantes del procedimiento ha sido el informe favorable emitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el pasado 17 de abril.

Con ese pronunciamiento y la autorización definitiva, la planta queda habilitada para seguir desarrollando su actividad durante una nueva década.

La renovación se ha concedido conforme al Reglamento sobre instalaciones nucleares y radiactivas y otras actividades relacionadas con la exposición a las radiaciones ionizantes.

La resolución acredita que la fábrica cumple los requisitos técnicos y de seguridad establecidos para continuar operando con las garantías exigidas en materia de seguridad nuclear y protección radiológica.

Con esta autorización, Enusa mantiene en funcionamiento una de sus instalaciones industriales más relevantes.

La planta de Juzbado, que supera los cuarenta años de actividad, constituye el principal centro de fabricación de combustible nuclear de la empresa y se sitúa entre las instalaciones más avanzadas de este ámbito.

La compañía destina cada año alrededor de cinco millones de euros a actuaciones de modernización tecnológica, actualización de procesos, mejora de las instalaciones y medidas orientadas a reducir su impacto ambiental.

La empresa afronta además este nuevo periodo con una carga de trabajo asegurada a medio y largo plazo.

Según informa Enusa, los contratos actualmente vigentes garantizan volúmenes de producción más allá de 2035. La compañía suministra combustible a clientes de distintos países y mantiene acuerdos estratégicos con Westinghouse y GEH para atender la demanda de centrales nucleares europeas.

La autorización también refuerza la continuidad de la actividad de Enusa en un contexto en el que la seguridad del suministro energético y la diversificación de fuentes mantienen un papel relevante.

La empresa señala que su planificación industrial y su presencia en mercados internacionales le permiten seguir desarrollando proyectos vinculados al combustible nuclear y a la innovación tecnológica.

El presidente de Enusa, Mariano Moreno, ha valorado la resolución como "un paso decisivo para la Fábrica de Juzbado y para Enusa".

En su opinión, la autorización constituye "un reconocimiento al rigor técnico, a la cultura de seguridad y al compromiso de todas las personas que han trabajado durante años para hacerlo posible".

Moreno ha añadido que la renovación permitirá a la compañía "mirar al futuro con confianza", continuar "generando valor industrial" y seguir contribuyendo al "desarrollo sostenible" de una instalación que considera "estratégica para España y para Europa".

Enusa forma parte del Grupo SEPI, un holding integrado por quince empresas públicas con participación directa y mayoritaria que reúne a más de 74.000 profesionales.

El grupo cuenta además con una fundación y mantiene participaciones directas minoritarias en otras nueve empresas, así como participaciones indirectas en más de un centenar de sociedades.