Salamanca destina 1,2 millones para que 20 universitarios con los mejores expedientes encuentren trabajo en 2 años

Alumnos de la Universidad de Salamanca (USAL) en uno de sus campus. USAL

El Ayuntamiento de Salamanca destinará 1,2 millones de euros durante los próximos dos años para financiar la contratación de veinte jóvenes graduados en las universidades salmantinas dentro de su programa de retención del talento.

La iniciativa permitirá sufragar la incorporación laboral de diez titulados de la Universidad Pontificia de Salamanca y otros diez de la Universidad de Salamanca mediante contratos de dos años de duración a jornada completa.

La financiación se canalizará a través de la Fundación Salamanca Ciudad de Cultura y Saberes.

El Consistorio concederá subvenciones directas a las empresas que formalicen las contrataciones de los candidatos seleccionados. Cada ayuda podrá alcanzar un máximo de 30.000 euros anuales para cubrir los costes derivados de los contratos laborales, incluidos los salarios y las cuotas de la Seguridad Social.

El proceso de selección de los participantes corresponderá a las dos universidades.

En ambos casos, los candidatos serán elegidos entre quienes presenten los mejores expedientes académicos de las convocatorias que se abran para participar en el programa.

La Universidad Pontificia de Salamanca ya ha abierto el plazo de presentación de solicitudes.

En esta edición seleccionará a diez alumnos que hayan finalizado sus estudios durante los cursos académicos 2023-2024 y 2024-2025. Los perfiles corresponden a las áreas de Comunicación, Educación y Deportes, Nuevas Tecnologías, Psicología y Ciencias de la Salud.

Las empresas que contraten a estos diez titulados podrán recibir una subvención municipal de hasta 30.000 euros al año durante dos ejercicios consecutivos.

El objetivo es facilitar la incorporación laboral de estos jóvenes y favorecer que desarrollen su actividad profesional en Salamanca.

En el caso de la Universidad de Salamanca, el plazo para participar en el programa se abrirá el próximo 10 de septiembre.

La convocatoria estará dirigida a estudiantes de Máster y Doctorado graduados en la institución con expedientes académicos excelentes.

Los diez candidatos seleccionados se incorporarán a programas de doctorado y grupos de investigación de la Universidad de Salamanca.

También participarán en proyectos de investigación y transferencia desarrollados por la propia universidad o por centros mixtos Universidad-CSIC, siempre en colaboración con empresas que asumirán su contratación.

El Ayuntamiento concederá igualmente una ayuda máxima de 30.000 euros durante el primer año a las empresas que formalicen estos contratos.

La subvención podrá mantenerse un segundo año por el mismo importe si el candidato acredita haber solicitado contratos predoctorales competitivos, ya sean industriales, europeos, nacionales, regionales, de la Universidad de Salamanca o privados de reconocido prestigio en su área de conocimiento.

Además, las empresas beneficiarias deberán cumplir las obligaciones establecidas en la convocatoria del programa.

Esta iniciativa forma parte de la estrategia municipal de atracción, retención y fomento del talento impulsada en los últimos años por el Ayuntamiento de Salamanca.

Dentro del programa de atracción del talento, seis jóvenes investigadores de primer nivel ya se han incorporado a distintos centros de investigación de la ciudad para desarrollar proyectos innovadores.

El Ayuntamiento prevé que un séptimo investigador se sume a esta iniciativa durante las próximas semanas.

El Consistorio también mantiene otras actuaciones orientadas a favorecer el desarrollo del talento desde las etapas formativas.

Una de ellas está dirigida a estudiantes de Bachillerato con el propósito de acercarles al trabajo investigador y mostrarles las posibilidades profesionales de este ámbito.

Desde su puesta en marcha en el curso 2016-2017, más de un centenar de alumnos han participado en este programa.

La segunda iniciativa se dirige a estudiantes de Formación Profesional para facilitarles un primer contacto con el mercado laboral.

Desde el inicio de este programa, en el curso 2019-2020, un total de sesenta alumnos se han beneficiado de esta experiencia.