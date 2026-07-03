Iberdrola celebra siete años de éxito colaborativo del programa de atención integral a personas con trastornos adictivos

La Fundación Iberdrola España ha celebrado este viernes, 3 de julio, los siete años de éxito del proyecto Timón, un programa que lleva financiando desde 2019 y que está destinado a ofrecer una atención integral a personas con trastornos adictivos.

La iniciativa se desarrolla junto a la Fundación Alcándara - Proyecto Hombre Salamanca y está financiada a través del Programa Social - Futuro con Energía de Iberdrola.

El proyecto está dirigido especialmente a personas con patología dual, que se entiende como la coexistencia de un trastorno adictivo y un problema de salud mental.

La iniciativa se traduce en dos principales recursos asistenciales de Alcándara-Proyecto Hombre. Por un lado está el centro de día, situado en la ciudad charra, y por el otro la comunidad terapéutica, en Carbajosa de la Sagrada.

Ambos recursos ofrecen una intervención adaptada a las necesidades de cada persona y a la fase de su proceso educativo-terapéutico. Desde la entidad se promueven hábitos saludables, desarrollo de habilidades personales y sociales, gestión emocional, autocuidado y la educación para la salud.

Imagen de la visita institucional a las instalaciones del proyecto Timón en Salamanca y Carbajosa de la Sagrada Fundación Iberdrola España

De igual manera, trabajan con los factores de riesgo y protección vinculados a las recaídas y ofrece apoyo concreto a las familias, a quienes consideran una parte esencial durante el proceso de recuperación.

El proyecto incluye, también, actividades grupales y talleres psicoeducativos dirigidos a la prevención de recaídas, el desarrollo personal, la mejora de la convivencia y la preparación para la inclusión sociolaboral.

Todo ello contribuye a que los participantes puedan consolidar un proceso de recuperación sostenible y estable.

Este viernes, el presidente de la Fundación Iberdrola España, Jaime Alfonsín, ha visitado las instalaciones junto al director-gerente de Alcándara-Proyecto Hombre, Manuel Muiños, la responsable de proyectos sociales de la fundación de la empresa, Teresa Rodríguez, y el delegado de Iberdrola en Castilla y León, Miguel Calvo.

"El proyecto Timón refleja el compromiso de la Fundación Iberdrola España, a través de su Programa Social, con iniciativas como esta, que abordan de manera integral algunos de los principales retos sociales, como son las adicciones y la salud mental, apostando por soluciones que mejoran la calidad de vida", ha precisado Alfonsín.

Precisamente, ha subrayado que la colaboración con Alcándara-Proyecto Hombre es una muestra de que la suma de esfuerzos "es clave para impulsar programas eficaces que generan un impacto real y duradero en la sociedad".

Muiños ha destacado el agradecimiento a la Fundación Iberdrola España por la confianza depositada en este proyecto, ya que su apoyo ha permitido "consolidar" el proyecto y ofrecer "una atención especializada a una realidad cada vez más presente en nuestros programas".

Y es que el responsable de Alcándara-Proyecto Hombre ha precisado que esta realidad "exige intervenciones integrales, equipos especializados y recursos adaptados a necesidades cada vez más complejas".

Durante el presente año, se prevé atender a 145 personas beneficiarias directas, de las que 52 tienen trastornos adictivos y comorbilidad psiquiátrica, problemas de salud mental o discapacidad intelectual (46 hombres y 6 mujeres).

Paralelamente se contempla la intervención con 93 familias, dotándolas de apoyo, orientación y herramientas para reforzar sus capacidades y favorecer su participación en el proceso educativo-terapéutico.

De esta manera, se beneficiarán directamente unas 435 personas pertenecientes al entorno familiar, laboral y social de los participantes, entre ellas padres, hijos, amistades y otras figuras cercanas.

Desde la puesta en marcha del Programa Social la Fundación Iberdrola España, se han destinado más de 12 millones de euros a este tipo de iniciativas en España, ayudando a más de 414.000 personas.

Desde el lanzamiento del plan en 2010, la empresa ha impulsado más de 500 proyectos colaborativos con más de 100 entidades sociales, contribuyendo al apoyo escolar, la lucha contra la pobreza infantil y la inserción social de niños, jóvenes y mujeres vulnerables.

Además, se ha traducido en la creación de 1.830 puestos de trabajo y en la participación de más de 8.500 voluntarios.