El folclore de tres continentes se da cita en Salamanca con 38 actividades y un homenaje a su legado histórico

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Salamanca celebrará el V Festival Internacional de Folclore con 38 actividades programadas entre el 27 y el 30 de agosto y un homenaje al V Centenario de la Escuela de Salamanca.

Una edición que combina tradición, identidad y encuentro entre pueblos mediante una programación cultural con grupos nacionales e internacionales en distintos espacios de la ciudad.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha presentado esta quinta edición del festival, cuya programación incluye un total de 38 actividades protagonizadas por 28 grupos procedentes de distintos puntos de España, Europa y América.

El festival se articula en torno al homenaje al V Centenario de la Escuela de Salamanca, una efeméride que vertebra una propuesta cultural centrada en el intercambio entre tradiciones.

Según la organización, el objetivo es reforzar el carácter abierto e internacional de Salamanca mediante un programa que une música, danza y patrimonio popular.

Una de las principales novedades de esta edición es la incorporación de talleres de danzas del mundo, concebidos como espacios participativos en los que el público podrá interactuar con los grupos invitados.

La presentación del festival estará a cargo de Alfonso Mendiguchía y Patricia Estremera, integrantes de Los Absurdos Teatro.

Las actividades se desarrollarán principalmente en la Plaza Mayor y en la plaza de Anaya, que acogerán las actuaciones centrales.

A estos espacios se sumarán pasacalles en distintos horarios, además de dos exposiciones en el Palacio de Garcigrande dedicadas a la indumentaria tradicional, la joyería y los instrumentos musicales.

El jueves 27 de agosto abrirá el programa con la inauguración de las exposiciones a mediodía.

Por la tarde se sucederán varios pasacalles con agrupaciones de Chile y Colombia junto a mascaradas zamoranas y grupos de tamborileros.

La jornada culminará en la Plaza Mayor con el acto inaugural y la actuación del grupo salmantino Mayalde.

El viernes 28 estará dedicado a las agrupaciones internacionales, con participación de formaciones de Chile, Colombia, Italia y Panamá.

Ese día se celebrará una gala en la Plaza Mayor que reunirá danzas, músicas e indumentarias tradicionales en una muestra del “encuentro entre pueblos y culturas”, según la organización.

El sábado 29 se centrará en los grupos nacionales, con pasacalles, talleres y actuaciones en la plaza de Anaya y la Plaza Mayor.

Participarán agrupaciones de distintos puntos del país, junto a formaciones internacionales, en una jornada que culminará con la Gala Nacional en el centro histórico.

El domingo 30 cerrará el festival con una jornada final de pasacalles, talleres y conciertos en la plaza de Anaya y la Plaza Mayor. La clausura incluirá una actuación de mariachi y ballet folclórico mexicano, que pondrá el broche final a una edición marcada por la convivencia cultural.

Como complemento, el Palacio de Garcigrande acogerá dos exposiciones gratuitas dedicadas a la indumentaria tradicional y a los instrumentos musicales. Ambas muestras reúnen piezas de gran valor etnográfico y patrimonial, con especial atención a la diversidad del folclore español y su evolución histórica.