La Plaza Mayor de Salamanca viaja al Renacimiento con un concierto por el V Centenario de la Escuela de Salamanca

Amparo Mateos, David Rivas, Mario Vercher Grau y Sergio Iván González, acompañados por los concejales de Cultura, y Festejos y Tradiciones, Ángel Fernández y Carmen Seguín en la presentación del concierto extraordinario por el V Centenario de la Escuela de Salamanca. Ayto. Salamanca.

La Plaza Mayor de Salamanca se convertirá este viernes en un gran auditorio al aire libre para acoger un concierto muy especial de la Banda Municipal de Música. Será el escenario de una noche mágica pensada para celebrar por todo lo alto los cinco siglos de historia de la Escuela de Salamanca, un homenaje a la cátedra del dominico Francisco de Vitoria con base de acordes y melodías que comenzará a las 21:30 horas y al que todo el mundo podrá asistir de forma gratuita hasta que se llene la plaza.

Organizado por el Ayuntamiento de Salamanca a través de las concejalías de Cultura, cuyo delegado titular es Ángel Fernández Silva, y Festejos y Tradiciones, cartera de la concejala Carmen Seguín. El plato fuerte de la velada, que contará con la batuta de Mario Vercher Grau, llegará con la primera interpretación en público de 'Salamanca 1526'.

Se trata de una pieza única que el compositor David Rivas ha escrito con todo el mimo exclusivamente para esta importante fecha.

La partitura propone un viaje en el tiempo hasta las calles, las aulas y los debates intelectuales de la Salamanca renacentista, utilizando una rica variedad de matices y simbolismo para recordar un legado de pensamiento que sigue vivo quinientos años después.

Rivas es actualmente una de las firmas más destacadas de la música para banda en el país, reconocido por su facilidad para transformar la historia y las tradiciones en relatos musicales muy cercanos al público.

Para dar vida a este repertorio, la Banda Municipal no estará sola sobre el escenario. La cita contará con la aportación vocal del Coro Contrapunto de la Facultad de Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca, la sensibilidad de la soprano Amparo Mateos y la fuerza rítmica de la sección de tambores de la Agrupación Musical Cristo Yacente, dirigida por Sergio Iván González.

La propuesta musical de la noche se completará con un viaje por bandas sonoras y composiciones de tintes épicos e históricos.

El concierto se abrirá con los compases de 1492: La Conquista del Paraíso, la icónica melodía que Vangelis compuso para el cine y que evoca las grandes aventuras de la historia.

A continuación, los músicos interpretarán Columbus, una obra de Hugo Chinesta inspirada en el viaje de Cristóbal Colón hacia el Nuevo Mundo, a la que seguirá Cordilleras de los Andes, una pieza de Malando llena de ritmos sudamericanos.

El tramo final de la noche guardará dos de los momentos más emotivos. Antes del gran estreno de David Rivas, el público podrá disfrutar de la espiritualidad de La Misión, una de las obras maestras del célebre Ennio Morricone.

El broche final a esta velada de celebración y patrimonio lo pondrá El Ilustre Marino, una brillante composición de carácter épico firmada por Óscar Navarro.