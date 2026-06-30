La USAL aprueba conceder al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, el doctor 'honoris causa'

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca (USAL) ha aprobado este martes, 30 de junio, la propuesta institucional para conceder al secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, el doctor 'honoris causa'.

Tras una amplia mayoría, solo tres votos en contra, el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, ha subrayado que la entrega de esta distinción, dentro de los actos del V Centenario de la Escuela de Salamanca, "reforzará la vertiente internacional" de la institución académica.

El encargado de defender el nuevo doctorado ha sido el vicerrector de Investigación, José Miguel Mateos Roco, quien ha señalado que la figura de Guterres proyecta los ideales estratégicos de la USAL en la transferencia a la sociedad.

Imagen del Consejo de Gobierno de la USAL este martes, 30 de junio de 2026. USAL

Y lo hace a través de "compromisos éticos basados en la justicia social, la convivencia y la defensa de los derechos individuales de las personas". Para Mateos Roco, el secretario general de las Naciones Unidas es un intelectual y estadista "que ha consagrado su andadura a humanizar la gobernanza global y a defender activamente la dignidad intrínseca de cada ser humano".

También se ha referido a la "tenaz coherencia" de su trayectoria política dirigida a "traducir los ideales de justicia distributiva en normativas de gran avance".

Durante su intervención ha destacado la "estatura moral" de Guterres como portavoz global ante las fracturas geopolíticas contemporáneas y los desafíos a nivel mundial.

Nacido en 1949 en Lisboa, Guterres es el noveno secretario general de las Naciones Unidas. Su nombramiento fue el 1 de enero de 2017 y, además, fue Alto Comisionado del organismo para los Refugiados de junio de 2005 a diciembre de 2015.

También fue primer ministro de Portugal entre 1995 y 2002, un periodo en el que participó activamente en las iniciativas internacionales para resolver la crisis de Timor Oriental. Como presidente del Consejo Europeo a principios de siglo, dirigió el proceso de aprobación del Programa de Lisboa para el Crecimiento y el Empleo.

Copresidió, a su vez, la primera cumbre Unión Europea-África y fue miembro del Consejo de Estado portugués entre 1991 y 2002. Está formado en Física e Ingeniería Eléctrica y se ha forjado en la docencia como profesor asistente de teoría de sistemas en el Instituto Superior Técnico de Lisboa.

Otros acuerdos

Por otro lado, se ha dado luz verde a la creación de la Cátedra Siemens-Meins en Sistemas Eléctricos Avanzados como un instrumento estable de colaboración para potenciar la transferencia de conocimiento y la innovación en el sector industrial.

El título se entiende como un espacio de vanguardia para formar en ingeniería eléctrica, inteligencia artificial aplicada y transformación digital, enfocando sus esfuerzos en infraestructuras críticas como subestaciones, centrales eléctricas, instalaciones eléctricas y centros de transformación.

Por último, se ha aprobado el Programa de Acción Social 2026 y se ha autorizado la incorporación de la USAL en el Patronato de la Fundación Consejo-España EEUU.