Castilla y León sitúa una de sus universidades entre las más relevantes e influyentes en el entorno digital

Alumnos de la Universidad de Salamanca (USAL) en uno de sus campus.

La Asociación Española de Verificación Digital (AEVD) ha lanzado recientemente su ranking de universidades españolas más relevantes e influyentes en el campo del impacto digital y repercusión social, donde ha situado a una de Castilla y León.

En concreto, ha sido la Universidad de Salamanca (USAL), que ha logrado un reconocible décimo puesto en esta prestigiosa clasificación.

La tabla la lidera la Universidad Complutense de Madrid, a la que sigue la Pompeu Fabra, la de Barcelona, la Autónoma de Madrid, la de Navarra, la Politécnica de Madrid, la de Valencia, la de Granada y la Carlos III.

El ranking se sustenta sobre un análisis que se basa en seis indicadores. El primero de ellos es el impacto digital, con el que se mide el nivel de visibilidad, presencia, autoridad y reputación de una entidad en el entorno digital a partir de su posicionamiento y alcance en internet y medios digitales.

Después está la repercusión social, que evalúa la capacidad de generar interacción, influencia y crecimiento de la comunidad en las redes sociales, a través del compromiso y la calidad de la audiencia.

Le sigue la producción y productividad, contemplando el volumen, frecuencia y consistencia de la producción de contenido, productos, servicios o actividades relevantes, además de su nivel de eficiencia.

El cuarto indicador es el impacto social, que analiza la repercusión de las acciones de una entidad en la sociedad, teniendo en cuenta su capacidad de innovación, transferencia del conocimiento y generación de valor.

También se tiene en cuenta la valoración ciudadana, a través de la percepción, satisfacción y nivel de confianza de la sociedad, usuarios o clientes respecto a una institución, organización o marca.

Por último, hay un jurado de expertos independientes que valora cualitativamente basándose en criterios técnicos sobre la calidad, innovación, trayectoria y proyección de la entidad evaluada.

Los rankings de la AEVD se construyen a partir de un modelo métrico multidimensional, en el que el sistema computa variables algorítmicas masivas con sistemas avanzados de análisis digital e inteligencia artificial, en concurrencia con la evaluación cualitativa de un jurado independiente y especializado.