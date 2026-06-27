Sin noticias de seis misioneros salmantinos en Venezuela: “Les hemos mandado un correo, pero no tenemos respuesta”

Servicios de emergencia trabajan en el lugar de un edificio derrumbado tras un fuerte terremoto que sacudió el centro-norte de Venezuela el miércoles por la tarde, en Caracas, Venezuela , 24 de junio de 2026, en esta captura de pantalla de video.

La preocupación ha llegado también a Salamanca tras los terremotos que han sacudido Venezuela.

La Diócesis salmantina trata de contactar con los seis misioneros vinculados a la provincia que actualmente desarrollan allí su labor pastoral, aunque por el momento no ha recibido respuesta.

La incertidumbre se mantiene entre quienes conocen de cerca su trabajo y su compromiso con las comunidades venezolanas.

El delegado diocesano de Migrantes, José Miguel González, concelebró la eucaristía convocada por la comunidad venezolana de Salamanca en la iglesia del Carmen de Abajo para rezar por los afectados de Venezuela tras los recientes terremotos

El responsable del Servicio Diocesano de Misiones y delegado diocesano de Migrantes, José Miguel González, ha explicado que ya han intentado ponerse en contacto con ellos para conocer su estado.

“Tenemos seis misioneros en Venezuela y ayer traté de comunicarme con ellos. Les hemos mandado un correo electrónico para recibir noticias, pero todavía no hemos recibido ninguna respuesta”, ha señalado González, en declaraciones difundidas por la Diócesis de Salamanca.

La Iglesia salmantina sigue con inquietud la evolución de la situación y se mantiene unida en la oración por el pueblo venezolano, especialmente por las víctimas, sus familias y todas las personas que han perdido sus viviendas o se han visto golpeadas por esta catástrofe.

Esa preocupación se hizo visible también en Salamanca, donde la comunidad venezolana residente en la ciudad quiso reunirse para rezar por sus compatriotas.

Lo hizo en una eucaristía celebrada en la iglesia de El Carmen de Abajo, convocada de forma espontánea por los propios migrantes venezolanos.

Fue una celebración marcada por la emoción, la distancia y el deseo de sentirse cerca de quienes sufren al otro lado del Atlántico.

Numerosos fieles participaron en esta misa, en la que José Miguel González concelebró y apeló a responder a la tragedia desde la fe y la solidaridad.

“Lo primero que tenemos que hacer, desde nuestra fe y nuestra solidaridad, es orar, poner ante el Señor y sentir como nuestro el dolor de todos estos hermanos y hermanas que han perdido su vida, sus casas o a sus seres queridos”, afirmó.

El delegado de Misiones ha animado también a la comunidad diocesana a permanecer atenta a las iniciativas solidarias que puedan impulsarse a través de Cáritas Salamanca y Cáritas Española para canalizar la ayuda material destinada a la población afectada.

La respuesta de Cáritas ya está en marcha. Cáritas Española ha activado una campaña de emergencia tras la petición de apoyo recibida desde Cáritas Venezuela y ha movilizado 300.000 euros de su Programa de Emergencias para atender las necesidades más urgentes de la población damnificada.

La ayuda se coordina a través de la red de Cáritas Venezuela, que cuenta con estructura diocesana y parroquial y experiencia en emergencias por desastres naturales.

En las zonas afectadas, sus equipos están realizando una primera evaluación de víctimas y daños materiales, además de organizar la respuesta inicial mediante centros de acopio nacionales y diocesanos.

Cáritas Salamanca se ha sumado a esta campaña y ha trasladado sus condolencias a las familias afectadas por la catástrofe.

La entidad diocesana ha puesto a disposición de la ciudadanía sus canales habituales de ayuda para realizar donativos indicando el concepto “Cáritas con Venezuela”.

Entre ellos figura el Bizum 38119, además de las cuentas bancarias habilitadas por Cáritas para canalizar las aportaciones económicas destinadas a la emergencia.

La organización recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental en las primeras horas de una emergencia de estas características.

El objetivo es ofrecer asistencia urgente, acompañar a las personas afectadas y contribuir a la recuperación de las comunidades golpeadas por los seísmos.

Mientras tanto, Salamanca sigue pendiente de una respuesta.

La Diócesis confía en poder recibir noticias en los próximos días sobre la situación de sus seis misioneros en Venezuela y conocer si necesitan algún tipo de apoyo específico tras los terremotos.