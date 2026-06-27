El gol más emotivo de Baena en el Mundial, dedicado a María Caamaño: “Ella me ha ayudado a que ese balón entrase”

María Caamaño y, a la derecha, Baena dedicándole el gol con un gesto al cielo (foto Selección Española de Fútbol)

El gol de Álex Baena ante Uruguay no terminó cuando el balón entró en la portería. Continuó después, en un beso lanzado al cielo.

En una dedicatoria íntima que el futbolista llevaba preparada y que convirtió la victoria de España en uno de los momentos más emotivos del Mundial.

España ganó a Uruguay por 0-1 y Baena fue el autor del tanto que decidió el encuentro.

Pero en la comparecencia posterior al partido, la primera lectura del gol no fue táctica ni deportiva. Fue humana.

Un periodista le recordó que ese mismo día María Caamaño habría cumplido 14 años.

También le habló del gesto que se le había visto hacer tras marcar y de un comentario cargado de ternura: la madre de Baena le había dicho a la madre de María que seguro que ella le había ayudado a marcar.

La pregunta tocó directamente al futbolista: qué significaba María para él y qué suponía marcar en un Mundial justo el día en el que habría sido su cumpleaños.

Baena respondió con emoción contenida y con la sensación de haber vivido algo que iba más allá del fútbol.

“Creo que el destino me tenía preparado algo muy bonito con ella. Creo que ella me ha ayudado desde donde esté a que ese balón entrase”, afirmó el jugador de la selección española.

La niña salmantina María Caamaño falleció el pasado mes de abril, con solo 13 años, a causa de un sarcoma de Ewing.

Enferma desde 2019, se convirtió en un símbolo de la lucha contra el cáncer infantil y en una figura muy querida en el mundo del fútbol, donde todos la conocían como la “princesa futbolera”.

Su imagen dio la vuelta al mundo en 2024, cuando la selección española la invitó a levantar la Eurocopa en Berlín.

Aquella escena resumía su pasión por el fútbol y el cariño que había despertado entre los jugadores.

Por eso, cuando Baena marcó ante Uruguay, no dudó. Miró al cielo y le dedicó el gol. No era un gesto improvisado.

Era una forma de tenerla presente en una noche enorme para España y especialmente simbólica para quienes la querían.

“La verdad que feliz. Sé que desde arriba estará con una sonrisa, como siempre”, añadió Baena tras el encuentro.

El futbolista reconoció además que tenía esa dedicatoria en la cabeza antes incluso de que llegara el gol.

“Le he podido dedicar el gol, que lo tenía en mente, y la verdad que por eso estoy muy orgulloso del gol de hoy”, explicó.

La imagen de Baena lanzando un beso al cielo se convirtió así en una de las estampas más emotivas del partido.

Un gol que dio la victoria a España, pero que para el jugador tuvo un valor mucho más profundo.

María habría cumplido 14 años. Baena marcó. España ganó. Y el futbolista quiso creer que, desde algún lugar, ella también había empujado ese balón hacia dentro.