Panorama, París de Noia y Olympus, los grandes platos fuertes de las fiestas de Santa Marta de Tormes

Presentación de las orquestas que actuarán en las Fiestas Patronales de Santa Marta de Tormes

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El Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes ha presentado la programación de verbenas y espectáculos musicales de las Fiestas Patronales 2026, que se celebrarán entre el 18 de julio y el 1 de agosto.

Unos festejos que cuentan con una inversión de 251.075 euros y un cartel compuesto por algunas de las orquestas y espectáculos más destacados del panorama nacional, todos ellos gratuitos.

La programación fue dada a conocer por el Consistorio como una de las principales apuestas de las próximas fiestas patronales.

Presentación de las orquestas que actuarán en las Fiestas Patronales de Santa Marta de Tormes

El calendario reunirá durante dos semanas a miles de vecinos y visitantes en una propuesta musical diseñada para todos los públicos y que busca reforzar la posición de Santa Marta como uno de los municipios con mayor actividad festiva de la provincia de Salamanca.

El Ayuntamiento destaca que la organización de este programa ha requerido meses de preparación. Los trabajos para cerrar las contrataciones comenzaron en agosto de 2025 con el objetivo de asegurar la presencia de las formaciones más demandadas del circuito nacional.

Según el Consistorio, la consolidación de Santa Marta dentro del calendario festivo ha facilitado la llegada de agrupaciones de primer nivel y ha convertido sus fiestas en un importante foco de atracción para público procedente de distintos puntos de la comunidad.

El alcalde señaló que el objetivo municipal es que "todos los vecinos, independientemente de su edad, puedan disfrutar de unas fiestas de calidad, con espectáculos gratuitos y de máximo nivel".

Además, destacó que detrás de la programación existen "meses de trabajo, planificación y gestión" para mantener a Santa Marta entre los municipios con mejores celebraciones festivas de la provincia.

La programación musical arrancará el 18 de julio con la actuación del Grupo La Búsqueda dentro de las fiestas del Barrio del Carmen.

El 23 de julio llegará La Magia K-Pop en el marco de Las Noches del Tormes. A partir del 24 de julio comenzarán las grandes citas de las fiestas patronales con Renovation Experience.

Las actuaciones continuarán el 25 de julio con la Orquesta Tango, el 26 con La Misión y el 27 con Panorama Time Tour 2026.

El 28 de julio será el turno de Olympus, mientras que el 29 actuará París de Noia Show. Panorama City llegará el 30 de julio, Vulkano Show lo hará el 31 y el cierre de la programación correrá a cargo de la Orquesta La Huella el 1 de agosto.

El Consistorio ha subrayado también el esfuerzo organizativo que supone la celebración de unos festejos de estas dimensiones.

También han recordado que Santa Marta es el municipio más poblado de la provincia después de Salamanca capital, una circunstancia que, unida al creciente prestigio de sus fiestas, obliga a desplegar una planificación específica para garantizar el correcto desarrollo de todas las actividades.

En materia de seguridad, el Ayuntamiento implantará un sistema de control de accesos en el recinto de los espectáculos.

La zona será perimetrada y se realizarán controles para impedir la entrada de objetos considerados peligrosos o contundentes. Desde el Consistorio califican este modelo organizativo como "ejemplar" y destacan la importancia de garantizar que los asistentes puedan disfrutar de los conciertos y verbenas en condiciones de seguridad.

El Ayuntamiento también ha defendido el impacto económico de las fiestas patronales. Los responsables municipales consideran que este tipo de programación debe entenderse como una inversión y no únicamente como un gasto, debido al movimiento económico que genera durante los días de celebración.

Según los datos aportados, la actividad prevista atraerá a miles de visitantes que consumirán en establecimientos hosteleros, comercios y negocios locales.

La plaza contará además con la participación de entre 11 y 12 establecimientos hosteleros y la actividad económica derivada de las fiestas repercutirá directamente en unas 60 familias de Santa Marta.

Desde el Consistorio sostienen que el retorno económico beneficia al conjunto del tejido empresarial local y contribuye a proyectar la imagen de Santa Marta como un municipio "dinámico", "atractivo" y con capacidad para organizar eventos de gran formato.

El gasto medio por actuación rondará los 25.100 euros dentro de una programación que volverá a convertir la música en uno de los principales ejes de las Fiestas Patronales 2026.