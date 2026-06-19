El pueblo de Salamanca que abre las ayudas para libros de texto y material infantil: hasta 120 euros por niño

La concejala de Bienestar Social del Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes, Mari Cruz Gacho. Ayto. Santa Marta de Tormes.

Pensar en la "vuelta al cole" y en el dineral que cuesta llenar la mochila de los más pequeños suele quitar el sueño a más de un padre. Para hacer esa cuesta un poco menos empinada, el Ayuntamiento de Santa Marta de Tormes acaba de mover ficha.

El Consistorio ya ha abierto el plazo para pedir las ayudas para comprar los libros de texto y todo el material didáctico que necesitan los niños de 3 a 5 años que estudian Educación Infantil en los colegios públicos del municipio.

Un pequeño balón de oxígeno para que arrancar el próximo curso no sea un ahogo en casa.

La ayuda mantiene el mismo tope que en las últimas ocasiones: hasta 120 euros limpios por cada niño.

Quienes quieran optar a este pellizco tienen de tiempo hasta el próximo 4 de septiembre a medianoche para rellenar los papeles y entregarlos, una gestión que se puede hacer de la forma tradicional, yendo en persona al registro del Ayuntamiento, o de manera más cómoda desde el sofá de casa a través de la sede electrónica.

La concejala de Bienestar Social, Mari Cruz Gacho, sabe bien lo esperado que es este empujón en los hogares del pueblo.

"El año pasado recibimos 83 solicitudes de las que concedimos 71 ayudas, ya que las otras 12 no cumplían con los requisitos exigidos en la convocatoria", ha explicado la edil, quien tiene claro que esta es "una de las subvenciones que más ayuda a las familias que cada año deben hacer un importante desembolso de dinero para afrontar los gastos escolares de sus hijos".

El principal requisito es tener arraigo en el municipio salmantino. Al menos uno de los padres o tutores que viva con el niño tiene que llevar empadronado en Santa Marta un año como mínimo.

Además, a la hora de repartir el dinero, el Ayuntamiento mirará con lupa los ingresos netos de la casa, contando las nóminas, los trabajos por cuenta propia, las prestaciones o las pensiones que entren al mes, asegurándose así de que la ayuda llegue a quienes más la necesitan para capear los gastos de sus hijos.