AstraZeneca celebra en Salamanca un encuentro clave sobre pacientes oncohematológicos

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, en el encuentro 'Compartimos HeMOciones con pacientes oncohematológicos'

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El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha inaugurado hoy en la Torre de los Anaya el encuentro 'Compartimos HeMOciones con pacientes oncohematológicos', organizado por AstraZeneca.

Un acto que ha reunido a profesionales sanitarios de referencia y a representantes de asociaciones de pacientes para consolidar a Salamanca como espacio de diálogo, sensibilización y acompañamiento en enfermedades oncohematológicas.

En su intervención, el regidor charro ha agradecido a AstraZeneca que vuelva a elegir a la capital salmantina para este tipo de iniciativas de concienciación en oncología.

Carbayo ha recordado la campaña sobre cáncer de mama metastásico celebrada en octubre de 2025 en la plaza de la Concordia.

Aquí ha subrayado que es “un honor” que la ciudad sea de nuevo punto de encuentro para “abrir espacios de escucha, comprensión y apoyo”, especialmente hacia las personas de mayor edad.

El alcalde ha destacado la presencia de especialistas como Fermín Sánchez-Guijo y María Victoria Mateos, a quienes ha definido como representantes de la excelencia médica de Salamanca.

También ha reconocido la labor de Ángel Losada, de Ascensión Hernández y de la ilustradora Elisabeth Justicia, además de la participación de pacientes y asociaciones.

Carbayo ha señalado que el encuentro va más allá de la información sanitaria y se configura como un espacio de conversación sobre el diagnóstico, la comunicación médico-paciente y el acompañamiento emocional. Ha insistido en que nadie debe afrontar estos procesos en soledad.

En este sentido, ha recordado el trabajo municipal contra la soledad no deseada, especialmente entre personas mayores.

El regidor ha defendido que Salamanca es “una ciudad que cuida, pero también una ciudad que investiga e innova”.

Ha puesto en valor la colaboración con asociaciones como la Asociación Española Contra el Cáncer y Ascol, y la estrategia Salamanca Tech.

También ha destacado la incubadora biosanitaria Abioinnova como parte de una red municipal orientada a la investigación y la transferencia de conocimiento.