Una menor se precipita desde un segundo piso a un patio interior en la calle Pablo Picasso de Salamanca

Una menor de 17 años ha resultado herida este jueves, 25 de junio, al precipitarse desde un segundo piso en la ciudad de Salamanca, teniendo que ser atendida por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada a un centro hospitalario.

Los hechos han ocurrido sobre las 08:31 horas, cuando la sala de operaciones del 112 de Castilla y León ha sido informada del suceso a la altura del número 22 de la calle Pablo Picasso, en la capital charra.

Tal y como han trasladado desde este organismo, la menor se había precipitado a un patio interior del edificio. El aviso se ha trasladado a los bomberos de Salamanca, a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a los servicios de emergencias de Sacyl.

Estos últimos se han encargado de movilizar una UVI móvil, en la cual han trasladado posteriormente a la menor hasta el Complejo Asistencial Universitario de Salamanca.