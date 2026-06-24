Alerta por incendio en Hinojosa de Duero en pleno día grande de sus fiestas patronales

Montaje con imágenes de la subestación eléctrica y el ambiente festivo de un bar de la localidad tras el encierro matinal. Maps. / Cedida.

Susto en pleno día grande de las fiestas de San Juan Bautista en Hinojosa de Duero. El Servicio de Extinción de Incendios de la Junta de Castilla y León ha declarado un incendio forestal este miércoles, 24 de junio, en el término municipal de esta localidad perteneciente a la comarca de Vitigudino.

El aviso del fuego se recibió a las 12.22 horas, activándose de inmediato el protocolo de emergencia para evitar que las llamas ensombrecieran las celebraciones patronales.

En las labores de control y extinción trabajan sobre el terreno un agente medioambiental y dos camiones autobomba, que se desplazaron rápidamente hasta la zona afectada desde el inicio del siniestro.

El incidente ha coincidido con el momento cumbre de una jornada muy especial para los vecinos del municipio.

Tras arrancar las fiestas este martes con el emotivo pregón a cargo de Armando y una larga noche de baile amenizada por la disco Vivaldi, Hinojosa de Duero ha amanecido este miércoles con la misa solemne y la posterior procesión en honor al patrón por las calles del pueblo.

Justo después, la plaza ha acogido el tradicional y único Baile de la Bandera, una de las señas de identidad más arraigadas de la localidad.

En el control del incendio, se emplearon dos autobombas de manejo terrestre.

Según ha podido saber este medio a través de fuentes presenciales, el suceso ha ocurrido "dentro del recinto de la subestación eléctrica" y fue sofocado con efectivos de la Diputación Provincial del Parque de Bomberos de Lumbrales.

A pesar de la lógica preocupación por la cercanía del incendio al municipio, el programa festivo ha continuado adelante y, a las 13.00 horas, se ha celebrado el esperado encierro tradicional a caballo, en el que se han corrido tres erales de la ganadería de Joseto.