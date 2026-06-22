Red de seguridad contra el fracaso escolar: Salamanca ayuda a 250 familias para que sus hijos no dejen las aulas

La teniente de alcalde y concejala de Familia, Miryam Rodríguez en las aulas de Apoyo al estudio del CEAS. Ayto. Salamanca.

Detrás de cada caso de fracaso escolar o de una silla vacía en el instituto suele haber una realidad familiar compleja. Para evitar que los jóvenes con menos recursos se queden descolgados del sistema, el Ayuntamiento de Salamanca ha movilizado su red de Centros de Acción Social (CEAS), logrando arropar este año a cerca de 250 familias vulnerables.

A través de un programa de éxito educativo con enfoque comunitario, el Consistorio ha plantado cara al absentismo escolar en los barrios de las zonas Centro, El Rollo, San Bernardo y San José.

La iniciativa se centra en ofrecer apoyo educativo directo a adolescentes que atraviesan dificultades sociales y que arrastran un evidente retraso en las asignaturas.

Una medida contemplada no solo para que aprueben los exámenes, sino facilitarles las herramientas y el acompañamiento que en sus casas, muchas veces por falta de recursos o de tiempo, no les pueden dar.

Al equilibrar la balanza del aprendizaje, la administración local busca cortar de raíz el riesgo de inadaptación y exclusión social entre los jóvenes salmantinos.

La concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez, ha destacado el valor humano de este proyecto, explicando que sirve para "compensar las carencias socioeducativas que puedan encontrarse algunas familias a lo largo de su proceso de aprendizaje".

La meta final, apunta la edil, es potenciar las capacidades de estos chavales para asegurar su integración en la sociedad.

Estas aulas de refuerzo forman parte de un engranaje mucho más amplio: el proyecto Aula Cultural, la gran apuesta municipal en los CEAS para colectivos en riesgo de exclusión social, cuyos talleres y actividades han alcanzado este año a cerca de 1.500 personas en la capital charra.

"Desde el Ayuntamiento de Salamanca se invierte en calidad de vida, en facilitar el día a día a las personas que más lo necesitan, por poco que parezca para una persona", ha concluido Rodríguez, incidiendo en que la educación es la mejor herramienta para garantizar la igualdad de oportunidades.